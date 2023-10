Caro delle tariffe, come risparmiare sui costi dei piani telefonici Economia

Aumentano le tariffe telefoniche, come risparmiare. Il nostro operatore ci invia un sms di avviso, dicendo: “Tra 30 giorni la tua tariffa aumenterà di due euro al mese”. Ma niente paura, è ancora possibile evitare questo aumento e addirittura risparmiare. Gli operatori telefonici, in questa fase, si comportano in modo ambivalente, agendo da buoni e cattivi al tempo stesso. Mentre continuano a aumentare le tariffe per i vecchi utenti, mostrano generosità e sorrisi con i nuovi. Negli ultimi due anni, le tariffe sono diminuite del 7% e, nel frattempo, i GB inclusi sono aumentati addirittura del 163%, proprio quando gli italiani stavano usando sempre di più i dati. Questi dati emergono da uno studio dell’osservatorio Sos Tariffe, che sarà presto pubblicato. >>>>> I social diventano a pagamento, l’annuncio di Meta Aumento delle tariffe telefoniche, cosa fare Attenzione, aumentano le tariffe telefoniche, come risparmiare Ecco quanto aumentano le tariffe telefoniche e come risparmiare. Gli operatori si sono adattati alle richieste degli utenti sul mercato della telefonia mobile, offrendo pacchetti con sempre più dati, garantendo così un utilizzo completo di Internet in mobilità. Nel settembre del 2020, ad esempio, le offerte includevano circa 52 GB al mese. Questa crescita è stata rapida, anche a causa della pandemia. Nel 2021, si è passati a 75 GB, mentre nel 2022 si è superata la soglia dei 100 GB, con una media di 109 GB. Ad oggi, a settembre 2023, la tariffa media del mercato di telefonia include ben 137 GB di traffico dati, secondo le stime di SosTariffe.

La diminuzione delle tariffe mobili (per i nuovi utenti)

Un aspetto notevole è che, allo stesso tempo, le tariffe mobili continuano a diminuire. A settembre 2020, il costo medio era di 10,88 euro al mese, mentre a settembre 2023 è sceso a una media di 10,09 euro al mese. L’anno precedente, a settembre 2022, si era toccato un minimo storico di 9,91 euro al mese.

È importante notare che queste stime riguardano le offerte disponibili per i nuovi utenti, non i prezzi effettivamente pagati dai consumatori attuali. I prezzi attuali sono rimasti stabili per almeno quattro anni, come riportato dall’ultimo osservatorio Agcom (Autorità garante delle comunicazioni) relativo al secondo trimestre del 2023. La media è influenzata dalle tariffe più vecchie, che gli operatori di tanto in tanto aumentano per i loro clienti tramite sms.

Oltre la strategia dei cambi annuali

Forse cambiare operatore ogni anno è poco pratico per la maggior parte degli utenti, poiché richiede troppo tempo. Tuttavia, è utile dare un’occhiata in giro ogni due o tre anni, specialmente se l’operatore sta pianificando di aumentare la tua tariffa. In questo modo, è possibile scoprire i vantaggi delle tariffe più basse elencate da SosTariffe su nove offerte. Come sfruttare questi vantaggi. Consideriamo le offerte con almeno 100 GB di dati. Le più economiche provengono da operatori virtuali come Kena, Ho e Spusu (su reti Tim, Vodafone e Wind Tre rispettivamente), a un costo di 5,95 euro al mese. Si può anche scendere a 4,95 euro al mese con Optima (rete Vodafone). L’unico svantaggio è una velocità di connessione ridotta rispetto a quella degli altri operatori nella stessa zona, pari a 60 Megabit in 4G. Per soli due euro in più, è possibile evitare questo limite e ottenere il 5G con Iliad.

Le tariffe degli operatori “storici”

Se si preferisce uno dei tre operatori storici, le tariffe con almeno 100 GB iniziano ufficialmente da 14,99 euro al mese (Tim e Vodafone) o 12,99 euro al mese (Wind Tre). È possibile spendere meno sfruttando promozioni, soprattutto se si fa la portabilità da operatori virtuali o si ha una rete fissa e mobile con lo stesso gestore. Le tariffe migliori spesso non sono facilmente visibili, ma è possibile trovarle facendo una ricerca approfondita. Ad esempio, Tim offre la tariffa Tim Wonder (9,99 euro al mese per 100 GB, sms e minuti illimitati), che non è facilmente accessibile dalla home page dell’operatore ma è stata trovata attraverso il comparatore tariffario di SosTariffe.it.

Il consiglio principale, specialmente in un periodo di inflazione e aumenti delle tariffe da parte degli operatori, è di effettuare una ricerca completa e non limitarsi ai siti web degli operatori o ai negozi locali.

