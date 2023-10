Come sta Fedez dopo il doppio intervento: la drammatica testimonianza dei genitori Cronaca

L’Italia in apprensione per Fedez. Il rapper e marito di Chiara Ferragni da giovedì scorso è ricoverato all’ospedale Fatebenefratelli di Milano a causa di un’emorragia interna provocata da due ulcere. Domenica sera si è poi verificato un nuovo sanguinamento che ha costretto i medici ad un altro intervento chirurgico. A fornire una breve ma significativa testimonianza sulle sue condizioni di salute sono anche i genitori.

Leggi anche: Fedez, lo scioccante retroscena del malore che ha colpito il rapper: brutte notizie dall’ospedale Fedez ricoverato in ospedale: la testimonianza dei genitori “Mio figlio sta un po’ meglio. Così così”. Sono queste le poche parole pronunciate da Annamaria Berrinzaghi, la madre di Fedez, al momento del suo ingresso nell’ospedale milanese. La donna è arrivata a piedi, da sola, ed ha in mano soltanto una busta di carta all’interno della quale molto probabilmente ha portato un cambio di indumenti per il figlio ricoverato dopo la doppia operazione. La madre di Fedez appare stanca e preoccupata ai numerosissimi giornalisti presenti nel piazzale antistante all’ospedale. Poco dopo esce dall’edificio anche il padre del rapper. “Sta un po’ meglio”, Franco Lucia ripete in pratica le parole appena pronunciate dalla moglie. “Noi dobbiamo essere forti per lui”, aggiunge cercando di mascherare paura e tensione.

Intanto i medici non sciolgono ancora i dubbi su quando Fedez potrà essere dimesso. Le sue condizioni di salute sono ancora troppo instabili per poter sciogliere la prognosi. Domenica sera, infatti, il team guidato dal dottor Marco Zappa, direttore della Chirurgia del Fatebenefratelli, monitorando i valori dell’emocromo aveva riscontrato un livello di emoglobina sospetto. E infatti la successiva gastroscopia aveva rilevato il nuovo sanguinamento per il quale è stata necessaria una nuova sutura per via endoscopica. Insomma, le notizia che arrivano da Milano non sono per nulla confortanti al momento. L’operazione contro il tumore al pancreas a cui si è sottoposto l’artista alcuni mesi fa sta infatti portandosi dietro complicazioni non previste che i medici ora stanno facendo di tutto per curare.

