Non sono giorni per niente facili quelli che sta vivendo Fedez. Il rapper è stato ricoverato d’urgenza in ospedale a causa di alcune ulcere che gli hanno provocato un’emorragia interna. Sono gli effetti collaterali della delicatissima operazione al pancreas a cui si è sottoposto alcuni mesi fa. Passata la paura, con annesse polemiche su Chiara Ferragni che, mentre il marito rischiava di morire, non ha trovato niente di meglio da fare che pubblicare una storia su Instagram, è lo stesso Fedez a rassicurare tutti. Ma intanto emergono alcuni scioccanti retroscena sui drammatici momenti in cui ha accusato il malore improvviso.

Fedez: il retroscena sul malore improvviso

Non appena i medici gli hanno dato il permesso, e prima che emergessero gli ultimi retroscena sul suo malore improvviso, Fedez ha voluto subito pubblicare a sua volta una storia su Instagram per informare tutti i suoi fan sulle sue condizioni di salute. “Intanto grazie per tutti i messaggi che mi state mandando perché il supporto fa sempre bene in questi momenti. – questo il post social del rapper – Purtroppo attualmente sono ricoverato a causa di due ulcere che mi hanno provocato un’emorragia interna. Grazie a due trasfusioni di sangue ora sto molto meglio”.

Alla fine Fedez ci ha tenuto a ringraziare personalmente il personale del Pronto Soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli che, secondo le sue parole, “mi ha letteralmente salvato la vita”. Ma che cosa è successo realmente al rapper? Secondo alcuni retroscena, riportati anche dal quotidiano Libero, pare che Fedez al momento del malore improvviso si trovasse in aeroporto insieme ai membri del suo staff.

