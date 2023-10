Meteo, arriva Apollo: scenario da allerta Cronaca

Previsioni meteo: in arrivo l’ottobrata. Ecco le analisi del sito IlMeteo.it. Non mancheranno alcune precipitazioni, ma ottobre si prepara a un caldo costante, intenso e anomalo. Ben oltre il concetto di ottobrata nel Mezzogiorno. Il bel tempo sarà garantito dall’anticiclone Apollo, che continua a dominare sullo Stivale. Un vasto campo di alta pressione si estende dal Marocco e copre completamente il nostro Paese. Il contesto meteo-climatico attuale è lontano dall’essere autunnale. Le temperature massime hanno raggiunto valori da piena estate, eccetto per il fresco notturno.

Caldo intenso anche a ottobre Previsioni meteo, in arrivo l'ottobrata Il meteo: in arrivo l'ottobrata. Nel corso della settimana, Apollo perderà temporaneamente un po' di energia, soprattutto nella sua parte settentrionale, all'altezza del Nord. In questa fase, le correnti atlantiche raggiungeranno le regioni settentrionali. Tra Martedì 3 e Mercoledì 4 Ottobre, mentre al Centro-Sud continueremo ad avere condizioni simili all'estate, al Nord, in particolare sui rilievi alpini e prealpini, nonché localmente su alcune zone pianeggianti di Veneto e Friuli Venezia Giulia, noteremo un aumento delle nubi. Questo potrebbe portare a qualche rovescio solo nella giornata di Mercoledì 4 Ottobre, accompagnato da un lieve calo delle temperature massime. Le precipitazioni potrebbero interessare anche i rilievi del Piemonte occidentale durante la serata e la notte successiva. Il vero autunno sembra ancora lontano dall'arrivare. Dopo questa breve interruzione, l'alta pressione tornerà a dominare l'Italia a partire da Giovedì 5, portando di nuovo stabilità e caldo fuori stagione. I segnali di un cambiamento significativo si vedranno solo nella prossima settimana.

Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, spiega che questa settimana sarà caratterizzata da un clima da “ottobrata”, termine che deriva dalle tradizionali feste romane che segnavano la fine della vendemmia in ottobre. Durante queste festività, le famiglie facevano gite fuori porta (chiamate “ottobrate”) per celebrare il raccolto. Meteorologicamente parlando, l’ottobrata indica un periodo tipico di Ottobre in cui l’alta pressione domina, garantendo stabilità atmosferica, assenza di piogge e un clima più estivo che autunnale.

In dettaglio, questa nuova fase dell’anticiclone africano Apollo porterà un caldo fuori stagione, con temperature massime che toccheranno picchi di 32-33°C in Valle Padana, sulle Isole Maggiori, in Toscana e nel Lazio, conferendo alle giornate un carattere estivo, specialmente nelle città come Roma e Firenze. Questi valori sono quasi da record per l’inizio di Ottobre, poiché le temperature dovrebbero essere intorno ai 22-23°C in questa fase. Anche Martedì vedrà ancora molto sole e temperature elevate da nord a sud.

Nella seconda parte della settimana, potrebbe verificarsi una lieve flessione dell’alta pressione nelle regioni settentrionali, tra Mercoledì e Giovedì, a causa del passaggio di un fronte atlantico. Questo potrebbe portare alcuni disturbi, soprattutto sui rilievi del Nordest. Le temperature caleranno di qualche grado, principalmente al Nord e lungo la costa adriatica, ma il calo sarà modesto.

