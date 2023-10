Orrore in famiglia, la scoperta degli investigatori

Uccide madre e fratello a Vignola, piantonato in ospedale. Duplice omicidio in provincia di Modena, a Vignola, dove un uomo è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso sua madre e suo fratello. Le due vittime, madre e figlio, sono state senza vita nella loro casa, in via Torino. Li hanno ritrovati i carabinieri, che sono arrivati sul posto ieri sera, dopo la segnalazione di alcuni vicini. Intorno alle 21.30 i residenti dei dintorni avevano sentito urla atroci, compatibili con un litigio violento. Sul luogo del delitto era presente l’altro figlio della vittima, e fratello dell’altro assassinato. L’uomo è stato portato via in ambulanza e in stato di shock. Le vittime sono Anna Malmusi, di 88 anni, e il figlio, Emore Capucci, 66 anni. L’assassino, il 67enne Uber Capucci, si trova piantonato in ospedale.

I carabinieri in via Torino a Vignola

