Non sono giorni per niente facili quelli che sta vivendo Fedez. Il rapper è stato ricoverato d’urgenza in ospedale a causa di alcune ulcere che gli hanno provocato un’emorragia interna. Sono gli effetti collaterali della delicatissima operazione al pancreas a cui si è sottoposto alcuni mesi fa. Passata la paura, con annesse polemiche su Chiara Ferragni, però, ecco arrivare un’altra tegola: la Rai nega a Fedez la possibilità di partecipare come ospite a Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani su Rai2. Una censura che fa scoppiare la polemica.

La Rai censura Fedez a Belve: è polemica

Che tra la Rai e Fedez non corra buon sangue lo dimostrano alcuni recenti episodi, come la discussa partecipazione del rapper a Sanremo con tanto di bacio a Rosa Chemical. Ma nessuno si aspettava certo che da viale Mazzini arrivasse una sorta di censura contro la sua partecipazione a Belve. Dai vertici della tv pubblica arriva naturalmente una pronta smentita: “Auguri di pronta guarigione. Niente politica, nessuna censura, solo una scelta aziendale”. Ma i dubbi restano.

“L’unica cosa che conta adesso è che Federico stia bene. – dichiara polemicamente la conduttrice del programma Francesca Fagnani – Solo un chiarimento per quel che riguarda la notizia relativa alla partecipazione di Fedez a Belve, è vero che la dirigenza Rai non l’ha ritenuta opportuna. Non condivido questa decisione né Belve del resto ha mai tolto voce a nessuno. Magari non finirà così”.