Mistero Ferragnez, Fedez sparito dai social, il messaggio shock di Chiara: “Emergenza”

Ma che cosa sta succedendo ai Ferragnez? E come sta Fedez? Sono queste le domande che da ore stanno girando con insistenza sui social tra i fan della coppia formata dal rapper e dalla influencer. Al momento non si ha alcuna notizia certa. Ma il timore che si sta diffondendo è che Fedez, sparito dai social nelle ultime ore, possa soffrire di nuovi gravi problemi di salute dopo la delicata operazione chirurgica a cui era stato sottoposto alcuni mesi fa. Ad alimentare il sospetto dai fan è anche un messaggio postato da Chiara Ferragni su Instagram.

Fedez sparito: il post shock di Chiara Ferragni

Che fine ha fatto dunque Fedez visto che è sparito dai social? Il rapper, contrariamente alle sue abitudini, non pubblica da ore contenuti sul suo profilo Instagram. Particolare che ha fatto temere il peggio a molti suoi follower. Le paure dei fan sono poi state ingigantite dal post che Chiara Ferragni ha pubblicato dopo essere rientrata in fretta e furia da Parigi, accompagnata dall’amica Chiara Biasi.

“Ai migliori amici che saltano sul primo aereo insieme a te quando hai un’emergenza”. Scrive in maniera misteriosa Chiara Ferragni su Instagram a commento di una fotografia che ritrae la sua mano e quella dell’amica del cuore intrecciate. Ad alimentare il sospetto sulle condizioni di salute di Fedez è stato anche Mr. Marra che in una live su Twitch si è rivolto ai fan chiedendo loro di mandare un abbraccio a Fedez. “E non dico altro”.