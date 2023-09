Bonus elettrodomestici, come ottenerlo Economia

Arriva il bonus elettrodomestici, come ottenerlo. Il governo in carica ha criticato l’uso a pioggia di bonus e superbonus, ma non si risparmia la previsione di nuovi sconti e, appunto, bonus. Il più atteso è il bonus elettrodomestici, un contributo da 100 euro destinato all’acquisto di frigoriferi, lavatrici e lavastoviglie. Ecco una panoramica di come funziona questa misura.

Il bonus elettrodomestici, come ottenerlo. Il bonus è parte di una proposta di legge depositata alla Camera nel febbraio scorso, firmata da diversi deputati leghisti. Il partito di Matteo Salvini sta spingendo affinché venga incluso nella Legge di Bilancio. Alberto Gusmeroli, uno dei principali firmatari, ha dichiarato: "Stiamo rallentando l'inserimento in commissione poiché il ministro Giorgetti sta valutando se introdurre questa misura direttamente nella manovra".

La proposta di legge prevede un contributo pari al 30% del costo di acquisto, con un massimo di 100 euro, per incentivare la sostituzione di vecchi elettrodomestici con modelli più efficienti dal punto di vista energetico. La proposta prevede inoltre che negli anni 2023, 2024 e 2025 si offra un contributo per l'acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica, con l'obbligo di smaltire i vecchi elettrodomestici tramite riciclo.

I criteri reddituali

Per le famiglie più bisognose, il contributo aumenta a 200 euro se l’Isee del nucleo familiare dell’acquirente è inferiore a 25.000 euro. La proposta di legge stanzia un fondo con un budget di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 per finanziare questa iniziativa.

L’articolo 2 della proposta di legge specifica anche quali tipi di elettrodomestici sono eleggibili per il bonus. Il contributo è previsto per l’acquisto di elettrodomestici con una classe energetica non inferiore a “classe A per le lavatrici e lavasciuga”, “classe C per le lavastoviglie” e “classe D per i frigoriferi e i congelatori”.

