Sono passati ormai molti mesi dal clamoroso litigio avvenuto in diretta tv su Rai 1 tra Chiara Ferragni e il marito Fedez. Il rapper si era appena reso protagonista di una scena poco edificante sul palco del Festival di Sanremo insieme al collega Rosa Chemical. A quel punto l’influencer milanese non aveva retto ed era sbottata. Finora aveva deciso di tenere la bocca chiusa, ma adesso invece si sfoga dicendo di essersi sentita tradita, utilizzando parole durissime contro il suo consorte che prova a difendersi.

Sanremo, 73° Festival della Canzone italiana, Serata Finale. Chiara Ferragni e Fedez sul Palco dopo il bacio con Rosa Chemical

Ferragni “tradita” da Fedez a Sanremo

“In quella settimana ero agitata soprattutto per quello che poteva fare lui, temevo facesse qualcosa che avrebbe destabilizzato anche me. – rivela Chiara Ferragni parlando di Sanremo durante l’ultima puntata di The Ferragnez: Sanremo Special, uscita su Prime. – Gli ho chiesto il giorno stesso di essere lì per me, senza fare niente che potesse agitarmi. Lui mi ha detto di sì e poi naturalmente non è stato così. Come compagno di vita e come partner volevo il suo supporto. Mi dispiace invece che a livello emotivo chi doveva tranquillizzarmi mi abbia messo ancora più paura”.

“Non lo possiamo portare da nessuna parte. – ci mette ancora il carico Chiara Ferragni parlando di Fedez che la avrebbe per così dire tradita a Sanremo – Non penso abbia capito completamente quanto io ci sia rimasta male. Quanto per me sia stata una cosa scioccante. Mi ha fatto ancora più male di quello che potevo immaginarmi. Ero arrabbiata, triste e delusa. È stato difficile tornare su quel palco con il sorriso”.