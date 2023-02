Riunione infuocata quella tenuta dall’Agcom il 22 febbraio per discutere del cosiddetto caso Sanremo. Ancora non si conosce l’esito dell’incontro, ma diventa sempre più probabile l’apertura di un’istruttoria dell’Autorità per le Comunicazioni nei confronti della Rai. Sono due le segnalazioni più importanti che potrebbero mettere nei guai la tv pubblica. La prima riguarda la presunta violazione delle norme a difesa dei minori, rappresentata dai gesti compiuti dai cantanti Fedez e Rosa Chemical che hanno simulato atti sessuali. La seconda, invece, si riferisce alla normativa sul divieto di pubblicità occulta. In questo caso a finire attenzionati sono Amadeus e Chiara Ferragni per possibili violazioni delle norme legate alla pubblicità occulta di profili social su Instagram. Il conduttore ha aperto un account che in pochi giorni ha raggiunto 1,8 milioni di follower.

Inchiesta su Sanremo

Agcom potrebbe aprire un’istruttoria su Sanremo

Ora all’Agcom spetterà verificare il rispetto delle disposizioni del Tusma, il Testo Unico dei Servizi dei media audiovisivi e radiofonici, del Contratto di servizio Rai e del Codice di autoregolamentazione delle tv. E a tremare sono alcuni dirigenti della tv pubblica, la direzione artistica di Sanremo e il duo formato da Fedez e Chiara Ferragni. Il caso comunque non dovrebbe tornare all’Agcom prima di due settimane. Fino a questo momento la discussione è stata solo di carattere generale, in attesa della decisione di aprire o meno un’istruttoria.

I casi Fedez e Ferragni

Ma cosa potrebbe accadere alla Rai se l’Agcom dovesse decidere veramente di aprire un’inchiesta? Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, se dovessero emergere prove concrete dell’esistenza di un contratto tra viale Mazzini e Meta, proprietario di Instagram, per consentire la pubblicità sui social, questo fatto non sarebbe stato segnalato adeguatamente ai telespettatori del Festival di Sanremo. “Se invece il contratto remunerativo per la Rai non ci fosse, allora l’azienda non avrebbe incassato il dovuto. E qui si configurerebbe un mancato introito e un danno erariale”, si legge ancora sul Corriere.

Insomma, per Fedez e Chiara Ferragni i guai sembrano non finire mai. Compresa la loro presunta crisi matrimoniale,scoppiata proprio, dicono le male lingue, a causa dell’esibizione del rapper insieme a Rosa Chemical che non sarebbe andata proprio giù all’influencer. Fatto sta che ora l’intervento dell’Agcom potrebbe peggiorare ulteriormente la situazione. E il nervosismo di Fedez è provato dal comportamento tenuto durante la presentazione di un podcast sul web, durante la quale l’artista si è messo nervosamente a balbettare ed è stato costretto a chiedere scusa ai suoi fan.

