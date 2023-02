Sanremo, esposto della Lega all’Agcom: “Spettacolo indecoroso”

Il governo Meloni non finisce più di prolungare la coda polemica dell’edizione numero 73 di Sanremo, diretta da Amadeus. Poco fa i leghisti hanno annunciato di aver presentato un esposto all’Autorità garante per le telecomunicazioni, l’Agicom. “Spettacolo indecoroso”, scrivono. Sotto i riflettori il comportamento di Blanco, sul quale è stata anche aperta un’indagine, quello di Fedez, anche in coppia con Rosa Chemical, e la presunta sponsorizzazione occulta per Meta, proprietario di Facebook e Instagram, con la presunta complicità di Chiara Ferragni e dello stesso Amadeus.

Fedez e Rosa Chemical nella serata finale di Sanremo 2023

L’esposto all’Agcom della Lega contro Sanremo 2023

Ecco il testo che annuncia l’esposto all’Agcom da parte di alcuni parlamentari della Lega. “La Lega ha presentato un esposto all’Agcom per lo spettacolo andato in onda sul servizio pubblico durante il festival di Sanremo: non decoroso né rispettoso nei confronti di tutti gli italiani che pagano il canone. Dalle 7 alle 23, come è noto, si deve tener conto del fatto che davanti alla Tv ci potrebbero essere i più piccoli e scene come quelle di Blanco che prende a calci con veemenza i fiori o Rosa Chemical con Fedez che mimano un atto sessuale tra il pubblico lasciano a dir poco sconcertati. Anche il comportamento della nota influencer Ferragni che più volte ha menzionato il gruppo Meta e pubblicizzato il profilo Instagram del conduttore Amadeus, desta molte perplessità. Serve al più presto una risposta”. I parlamentari della Lega che hanno firmato l’esposto sono Elena Maccanti e Giorgio Maria Bergesio.

