Ferragnez, altri retroscena sulla lite a Sanremo

Nuova puntata della telenovela tra Chiara Ferragni e Fedez a Sanremo 2023, dopo il bacio tra il rapper e Rosa Chemical. Il fuoriprogramma di cattivo gusto ha messo in ombra la prestazione dell’influencer. Questo ha creato una frattura tra i due che al momento non sembra sanabile. Adesso emergono nuovi retroscena, oltre alle dichiarazioni dei dirigenti Rai presenti dietro le quinte. E la promessa di un flashmob per la loro riappaficifazione.

A raccontare altri retroscena è Federico Taddia, autore Rai per il Festival. Taddia racconta che Fedez gli ha fatto “una tenerezza infinita”. Allargava le braccia e diceva: “Non è colpa mia, è lui che mi ha limonato“, a una Chiara che tratteneva a stento la rabbia. Il nuovo pezzo nel puzzle della tremenda crisi tra i due riguarda il tentativo del rapper di raggiungere la moglie in camerino. “Ha detto che non puoi entrare“, è stata la risposta costernata della guardia del corpo piazzata all’ingresso. E da lì, apriti cielo. Il rapper cancellato dai ringraziamenti e dalle stories di Chiara, lui che invece posta dei messaggi di scuse e fa ironia baciando un po’ tutti i cantanti, per poi non postare più nulla.

Se il freddo glaciale regna nella coppia multimilionaria più social d’Italia, proprio nei giorni di San Valentino, i fan che alimentano la sua fortuna non ci stanno. Da questo pomeriggio è entrato in trend su Twitter l’hashtag #ChiaraXdonaFedez, che promette un flash mob sabato prossimo, 18 febbraio, alle 16.00 in piazza Duomo a Milano.

