(Video) Ferragnez: è crisi dopo la lite a Sanremo?

Tacciono da due giorni i social dei Ferragnez, cioè Chiara Ferragni e Federico Lucia, in arte Fedez. Nel bene e nel male i due hanno monopolizzato totalmente il Festival di Sanremo 2023. Ma quello che è accaduto sul palco l’ultima sera tra il rapper e Rosa Chemical sembra aver segnato una rottura grave nel rapporto tra i due. Corrono anche voci che la coppia fosse in crisi da mesi. Come stanno le cose?

Nei giorni scorsi, Chiara Ferragni e Fedez hanno inondato i social di foto e stories della loro presenza a Sanremo. Ma durante le dirette del rapper milanese è emerso che i due hanno soggiornato in case diverse. Fedez ha giustificato così la situazione: “Siamo in case separate perché rovino il clima gioviale. Sono andato da lei perché mi ha fatto una lista di cose che non devo fare, tra cui spoilerare cose”.

Ma l’accumulo di situazioni delicate in cui i due si sono cacciati nei giorni del festival, soprattutto quello che ha “combinato” Fedez, potrebbero aver provocato la delusione dell’imprenditrice di Cremona. Non è bastata l’esibizione in cui Federico ha strappato la foto del viceministro Bignami vestito da nazista, nonostante la precisazione di non avere informato la Rai di quanto avrebbe fatto. Non è bastato neanche associarsi agli Articolo 31 per l’appello alla legalizzazione della marijuana nella serata cover.

Sono arrivati anche l’attacco al direttore del palinsesto, Stefano Coletta, che si era dissociato dalle sue azioni, e alla “maleducazione” di Anna Oxa che l’ha scavalcato durante le prove con J-Ax e Dj-Jad. Ma la classica goccia che fa traboccare il vaso è stato il siparietto di dubbio gusto con Rosa Chemical.

Rosa Chemical, interprete del brano “Made in Italy”, aveva subito un tentativo di censura preventivo niente di meno che con un’interrogazione parlamentare dei meloniani. Nella serata dei duetti il rapper il cui vero nome è Manuel Franco Rocati, si è esibito in un duetto fetish con sex toy annesso con la rapper e volto delle Iene, Rose Villain. L’ultima sera, però, ha preparato una scena in cui ha raggiunto Fedez in prima fila, ha simulato con lui una penetrazione anale e l’ha baciato in bocca dopo averlo trascinato sul palco.

Subito dopo era previsto l’ingresso in scena di Ferragni, che avrebbe dovuto porgere il mazzo di fiori di Sanremo al cantante, e così ha fatto, commentando: “Non ho parole”, visibilmente contrariata. Durante la pubblicità i due si sono brevemente confrontati, ma la mimica e le espressioni riprese dalle telecamere non sembrano proporre niente di piacevole.

Chiara Ferragni aveva suscitato polemiche, ma anche consensi, per il monologo a sé stessa, per l’abito con le sue forme disegnate e per la collana a forma di utero indossata l’ultima sera. Ma tutti i suoi sforzi, compreso quello di aver invitato sul palco le rappresentanti dell’associazione antiviolenza cui ha destinato il compenso del festival, sembrano essere stati spazzati via da un gesto di cattivo gusto del marito.

Risultato? I due sono scomparsi dai social, anche nelle sporadiche apparizioni degli ultimi tre giorni. E tornano in auge le voci che li vedevano “scoppiati” già alcuni mesi fa, quando Chiara aveva rimosso un video nel quale lanciava una frecciatina la marito, descrivendolo come “anaffettivo”.

