Sanremo, Fedez contro Oxa: “Maleducata”

“Mia moglie dice che non devo dire queste cose!”, però Fedez deve togliersi un sassolino dalla scarpa. E come spesso accade in questo Sanremo 2023, il sassolino riguarda Anna Oxa. I due si sono incrociati in attesa della quarta serata del Festival, quella che da tradizione presenta i duetti tra gli artisti in gara e altri ospiti. Il rapper milanese ha cantato con gli Articolo 31 per un travolgente medley del duo. L’artista nata a Bari, invece, ha riproposto il brano che ne ha lanciato la carriera, proprio dal palco ligure, a soli 17 anni: “Un’emozione da poco”, con il violoncellista Ilijard Shaba.

Anna Oxa a Sanremo 2023

Fedez contro Anna Oxa: “Maleducata!”, ecco perché

Dopo la performance da applausi con gli Articolo 31, Fedez, ancora molto eccitato, va in diretta su Instagram. Parlando di varie questioni, arriva al momento delle prove per l’esibizione. A quel punto non trattiene la rabbia: “Voglio dire una cosa su Anna Oxa, posso dirlo? Ti sparo una bomba su Anna Oxa“. La cantante, dice Fedez, “è stata veramente maleducata oggi perché c’era una scaletta di artisti che dovevano fare le prove. Lei è arrivata ed ha saltato la scaletta. Noi eravamo lì ad aspettare da due ore, c’erano altri artisti lì prima che stavano aspettando. Lei è arrivata lì ed ha saltato la fila, è stata veramente maleducata. Ero molto tentato dal dirglielo, poi l’ho vista e ho lasciato perdere, però è un comportamento che..”.

Fedez a Sanremo

Fedez su Anna Oxa: “Non importa chi sei, devi avere rispetto”

Tutto si può dire della grande artista Anna Oxa, ma non che non sia permalosa. Perciò ai fan che gli chiedono cosa pensa del fatto che Oxa verrà a sapere del suo commento, Fedez risponde nel suo stile. “Domani lo saprà, ma non me ne frega un cazzo, puoi essere David Bowie, puoi essere Kim Kardashian, puoi essere chi cazzo vuoi, ma chi sei per scavalcare il posto agli altri che sono lì a lavorare tanto quanto te?“. Poi un accenno di pentimento, pensando a Chiara Ferragni, che questa sera tornerà a condurre insieme ad Amadeus per la serata finale: “Mia moglie mi ha detto che non devo dire queste cose”.

