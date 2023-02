Qualcuno li ha definiti con sarcasmo i nuovi Albano e Romina. In effetti le canzoni che presentano a Sanremo hanno sempre al centro il loro amore. Entrambi si guardano sempre negli occhi e si tengono per mano. E nell’ultimo videoclip hanno provato a fare anche di più. “L’addio”, la canzone che portano in gara i Coma Cose, è un costante avvicinamento per prepararsi a un bacio. E come sempre non lasciano nulla al caso, perché il duo ha annunciato in diretta da Sanremo l’imminente matrimonio.

>>>>>Sanremo shock, annunciati i vincitori prima dell’inizio

I Coma Cose

Coma Cose, l’annuncio del matrimonio a Sanremo

L’annuncio matrimonio dei Coma Cose è stato accolto da un tripudio di applausi in tribuna stampa. E poi anche con una domanda su una possibile gravidanza di Francesca Mesiano, in arte California, che però ha smentito la cosa, pur vedendola come una possibilità futura molto concreta. “Ebbene sì, chi l’avrebbe mai detto ma abbiamo deciso di sposarci”, ha esordito proprio California. La cantante ha mostrato, quindi, l’anello di fidanzamento al dito. “Abbiamo detto: adesso o mai più. Quindi quando usciremo dal frullatore del festival organizzeremo tutto per bene”, ha proseguito Fausto Zanardelli, l’altra metà del duo.

I Coma Cose annunciano la canzone L’Addio

I Coma Cose dal silenzio social alla crisi, e da “L’Addio” al matrimonio

Il 16 gennaio, quando i big in gara a Sanremo hanno svelato il titolo delle loro canzoni, i due hanno pubblicato su Facebook un post molto particolare. La loro canzone si chiama “L’addio” e sta ricevendo critiche molto positive. Proprio nel post di metà gennaio hanno spiegato il perché di quel titolo, tornando da un silenzio che durava da prima delle festività e che preannunciava aria di crisi.

“Abbiamo attraversato una crisi, dopo tanti anni insieme ci siamo chiesti come stesse evolvendo la nostra storia. Gli alti e i bassi capitano a tutti, ogni volta però abbiamo scelto di cercarci e così ci siamo ritrovati più forti di prima”. Scrivevano così su Facebook. “L’ADDIO” nasce da qui, dalla scelta di non arrendersi mai di fronte a tutte le difficoltà che si presentano lungo il percorso. Si dice che le canzoni sono di chi le scrive finché qualcun altro non le ascolta… Speriamo che i nostri dubbi, le nostre fragilità, possano parlare a chiunque lotta e resiste per un rapporto, per un sentimento…qualunque esso sia. Non sappiamo ancora quale sia “un meraviglioso modo di salvarsi”…Magari questa canzone offrirà la possibilità di farlo insieme, noi e voi”.

I Coma Cose con il Premio “Lunezia” per “L’Addio” a Sanremo

I Coma Cose e la proposta di matrimonio a Sanremo: com’è andata

Ancora California ha voluto raccontare com’è nata l’idea del matrimonio. “Qualche settimana fa chiacchieravamo di matrimonio e ad un certo punto gli ho chiesto cosa pensava all’idea di sposarci davvero. La proposta è stata un po’ mia, ma poi lui in modo tradizionale è arrivato con l’anello“. Il silenzio social dopo un tour spettacolare e il grande successo arrivato dopo il singolo “Mancarsi” e, soprattutto, la partecipazione a Sanremo 2021, con “Fiamme negli Occhi”. Poi la crisi, e “L’Addio”, che, citando, “non è una possibilità”. Adesso il matrimonio. Fausto e Francesca vivono la loro favola a occhi aperti.

Leggi anche: “Analfabeti funzionali!”: Anna Oxa se la prende con il pubblico di Sanremo, “Ricordate le foibe”: il diktat del ministro ad Amadeus