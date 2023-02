Sanremo 2023, “Analfabeti funzionali”: Anna Oxa contro il pubblico

“Analfabeti funzionali”, Anna Oxa se la prende sui social con il pubblico che non avrebbe compreso il testo della canzone presentata a Sanremo 2023, dal titolo “Sali”. L’esibizione, al termine della prima serata, le è valsa solo l’ultimo posto. Per questo motivo da questa mattina sui social della cantante sono comparse le statistiche sugli ascolti, e poi due post abbastanza controversi.

Il post di Anna Oxa su Instagram

“Analfabeti funzionali”, il post di Anna Oxa e la risposta della manager

L’ultimo posto nella classifica parziale della prima serata di Sanremo e diversi post per segnalare l’aumento degli ascolti. La prima performance della Oxa a Sanremo, come sempre, ha lasciato il segno. Tra momenti trash che ne hanno costituito una fucina di meme, i commenti al look scelto, che è sempre un must per le sue apparizioni, e post al vetriolo, Anna Oxa è decisamente tornata.

Anna Oxa canta “Sali” a Sanremo 2023

Stamattina sul profilo Instagram della cantante è comparsa una grafica che riporta il concetto di analfabeta funzionale, che “sa leggere e scrivere”, ma “non comprende il senso di un testo, non costruisce analisi articolate, paragona il mondo solo in relazione alle sue esperienze dirette”. La grafica è accompagnata da una didascalia. “La società Oxarte è solidale con coloro che hanno fatto fatica a comprendere il testo e/o il senso del brano ‘Sali (Canto dell’anima)’. Probabilmente per alcuni è più agevole un testo meno strutturato in italiano. Possiamo consigliare di farsi seguire da esperti o ascoltare altro con strutture di testi alla portata delle proprie abilità. Grazie per l’attenzione”. Dopo migliaia di commenti, non proprio gentili, il post è stato chiuso alle interazioni.

“Gli analfabeti funzionali non sono i giornalisti (alterati)”, la risposta della manager di Anna Oxa

Diverse ore dopo la pubblicazione del post sull’analfabetismo funzionale, la manager della società Oxarte, Milly Milano, prende la parola in prima persona per scrivere un post su Facebook che sembra incarnare il detto: “peggio la toppa del buco“. Un post lungo e non scevro da sarcasmo.

“Carissimi sono Milly Milano, legale rappresentante della società Oxarte, per cui ha scelto l’artista Anna Oxa con cui collaborare fin dal 2014. Mi spiace che nonostante la società Oxarte abbia riportato un dato statistico presente nel web, inerente all’analfabetismo funzionale (dopo aver letto dei commenti con lamentele di non aver compreso il testo del brano “Sali”), alcuni giornalisti si siano sentiti chiamati in causa“.

Anna Oxa



Qui una bordata ai giornalisti. “Presumibilmente allo stesso modo e per lo stesso motivo (?) Probabilmente da alcuni non è stato compreso il post. Vorrei dire ai giornalisti (alterati) che attribuiscono situazioni mendaci alla signora Oxa che l’artista non vi ha dedicato nemmeno un secondo della sua vita sia ieri dopo il canto, ad oggi, perché è stata amorevolmente con i suoi figli, presenti a Sanremo”.

Quindi “questo titolo nell’immagine è l’ennesima bufala che porta il suo nome”, scrive Milano, riferendosi al titolo di un giornale che riprendeva il post di instagram. “Ma fate anche mozzarelle o solo articoli (bufale)? Vi ricordiamo che a tutela di una società civile e a tutela dei diritti Umani, abbiamo i famosi 90 giorni

per rivolgerci alle autorità dei territori competenti”.

La firma “Manager Società Oxarte, Milly Milano“. E la bordata finale: “P. S. Chi vuole approfondire di più sulla mia identità invece di violare la privacy avrà occasione nelle sedi competenti. Buon festival a tutti“.

