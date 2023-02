Sanremo, il rap di Fedez contro il governo divide i social

Dopo Chiara Ferragni tocca al marito Fedez esibirsi a Sanremo. Durante la prima serata del Festival, l’influencer milanese ha letto un monologo indirizzato a se stessa, facendo discutere più per il suo abito ‘nude look’ che per il contenuto del suo messaggio. Nella seconda serata, invece, Fedez si collega in diretta da una nave Costa Smeralda per cantare un rap dal contenuto fortemente politicizzato, ovviamente contro il governo di centrodestra e in particolar modo Matteo Salvini. Il rapper fa sapere che la Rai non ne sapeva niente. Ma intanto i social si dividono tra fan e hater. Commovente invece il passaggio finale dedicato da Fedez a Gianluca Vialli, l’ex calciatore scomparso recentemente a causa di una malattia simile a quella dl rapper.

Leggi anche: Fedez a Sanremo contro il governo Meloni

Fedez a Sanremo

Il rap di Fedez a Sanremo contro governo e Salvini

La performance di Fedez a Sanremo fa immediatamente effetto su pubblico e critica, anche perché il suo rap, diviso tra la politica e la cronaca, cita subito il nome pesantissimo di Matteo Messina Denaro, il boss di Cosa Nostra arrestato poche settimane fa dopo 30 anni di latitanza. Il marito della Ferragni se la prende poi con chi ha criticato il collega Rosa Chemical. Il riferimento a Matteo Salvini è chiaro, anche se non pronuncia mai il nome del leader della Lega.

Non ci sono dubbi invece sulla chiamata in causa del viceministro alle Infrastrutture e Trasporti Galeazzo Bignami. Il fedelissimo di Giorgia Meloni viene definito il “viceministro vestito da Hitler”, mentre Fedez mostra e poi strappa la famigerata immagine di Bignami vestito da nazista durante una festa di Carnevale. Anche il ministro della Famiglia, Eugenia Roccella, non viene citata direttamente. Ma la frase “purtroppo l’aborto è un diritto, sì ma non l’ho detto io l’ha detto un ministro” dovrebbe essere riferita proprio a lei. “Vabbè sdrammatizziamo: ho avuto il cancro e come un vero duro sono andato in tv e ho pianto Se penso a chi mi ha dato la forza guardo in alto è il ricordo di Gianluca che porto sul palco”, questa invece la strofa finale dedicata a Vialli.

La reazione dei social

Alla fine della seconda serata di Sanremo, Fedez ci tiene a precisare che “voglio assumermi le piene responsabilità di ciò che ho fatto, il testo della canzone non era stato enunciato allo staff della Rai qui presente”. Una assunzione di responsabilità che però non riesce a placare le polemiche scoppiate sui social. Stavolta gli internauti si dividono tra chi apprezza la sua presa di posizione contro il governo Meloni. Dall’altra si schiera chi lo invita a non mischiare la politica con la musica. “Se va a Sanremo Rosa Chemical scoppia la lite. Forse meglio il vice ministro vestito da Hitler. – questo uno dei passaggi più controversi del rap di Fedez – Purtroppo l’aborto è un diritto, sì ma non l’ho detto io, un ministro. A volte anche io sparo cazzate ai quattro venti, ma non lo faccio a spese dei contribuenti”.

Leggi anche: Sanremo 2023, “Analfabeti funzionali”: Anna Oxa contro il pubblico