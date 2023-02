Sanremo, retroscena sul monologo di Chiara Ferragni: “Ecco di chi parlava”

Grande successo per Chiara Ferragni nella sua prima serata da conduttrice del Festival di Sanremo. Non sono mancate però neanche le critiche per l’influencer che si è presentata sul palco con un abito che le ha dato un ‘effetto nudo’. La Ferragni ha letto una lunga lettera indirizzata a se stessa. E qualcuno non ha trovato di meglio da fare che leggere tra le righe del suo monologo un riferimento ad una persona misteriosa, probabilmente un suo ex fidanzato. Vediamo chi è.

Chiara Ferragni a Sanremo

Il monologo di Chiara Ferragni a Sanremo

“Ciao bimba, ho deciso di scriverti una lettera. – così comincia il monologo di Chiara Ferragni a Sanremo – Ogni volta che penso a te mi viene da piangere e non so perché, forse perché mi manchi o perché vorrei farti uscire fuori un po’ di più e farti conoscere la mia vita. Non piaccio proprio a tutti, ma penso finalmente di piacere a me stessa e questo è un buono, anzi un ottimo inizio. Vuoi sapere un po’ del tuo futuro? Devo fare una premessa: ho sempre cercato di renderti fiera. Tutto quello lo faccio per te. Per tutta la sua vita c’è sempre stato un pensiero fisso nella mia testa: non sentirmi abbastanza. – prosegue l’influencer – Sei abbastanza, lo sei sempre stata, tutte quelle volte che non ti sei sentita abbastanza brava, bella o intelligente, lo eri”.

“Un amico un giorno mi ha detto ‘Nessuno fa la fila per delle montagne russe piatte’. – rivela ancora Chiara Ferragni – Aveva ragione, vivile al massimo quelle montagne russe, vivile tutte senza paura. La paura, quella brutta sensazione che cerchiamo di cacciare sempre, ti accompagnerà tante di quelle volte che perderai il conto. Ho imparato che se una cosa ti fa paura, probabilmente è quella giusta da fare. Solo rischiando si vince veramente, contro le insicurezze nella tua testa. Abbiamo tutti la scritta fragile sulla nostra pelle, siamo scatole che contengono meraviglia e vanno aperte con cura”.

“Ho due bambini splendidi adesso, ma di Fede non ti dico nulla, non ti voglio togliere la sorpresa e la meraviglia di scoprire l’amore vero. – l’influencer rivolge un pensiero alla sua famiglia – Sì, diventerai mamma anche tu, ma sarai sempre la stessa persona, con gli stessi dubbi e le stesse insicurezze. Ti svelo un segreto: i genitori ti sembrano infallibili, ma stanno anche loro crescendo con te. Sarà semplice fare il genitore? Mai, sarà il lavoro più difficile di tutti, perché le uniche persone che potranno dare un giudizio saranno i tuoi figli. Spesso ti sentirai in colpa, quasi sbagliata per avere altri sogni oltre la famiglia. La nostra società ci ha insegnato quando diventi madre, sei solo una mamma. Quante volte la società fa sentire in colpa le donne perché lavorando stanno lontane da figlie? Praticamente sempre. E quante volte gli uomini? Mai”.

Il riferimento all’ex fidanzato

“Celebra sempre i tuoi successi, quelli grandi e quelli piccoli che nessun altro vede. Non sminuirti mai davanti a nessuno, noi donne ci facciamo piccole davanti a uomini insicuri. E lo dico io che ho lasciato per anni che qualcuno dicesse di avermi inventata”, ecco poi le sue parole che secondo molti sono riferite all’ex fidanzato Riccardo Pozzoli, con il quale ha fondato il blog The Blonde Salad da cui è partita la sua carriera. “Se sei troppo coperta sei una suora, se sei scoperta sei una troia. Ti vorrei abbracciare, piccola Chiara, e dirti di non dubitare di quello che sei e che sì, sono fiera di te”, conclude Chiara Ferragni il suo intervento a Sanremo.

