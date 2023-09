Crisi Ferragni e Fedez a Sanremo, finalmente la verità

La scena dello spettacolo italiano è stata recentemente scossa dalle rivelazioni fatte nel trailer di un documentario che vedrà protagonisti Chiara Ferragni e Fedez. “In questi mesi mi sono sentita molto fragile”, confessa Chiara Ferragni, lasciando trapelare un’emozione palpabile. Ma la vera sorpresa arriva quando dice: “Lo so che tutti si aspettano un passo falso”.



Fedez, noto per la sua franchezza, ribatte nel trailer: “L’unico che può fare disastri in questo Sanremo sono io”. Una dichiarazione che suona come una premonizione, vista la controversa esibizione con Rosa Chemical. Le immagini mostrate nel trailer ritraggono un momento scandaloso: Rosa Chemical trascina Fedez sul palco della finale del festival e mima un atto sessuale sedendosi su di lui.



“Non ero completamente lucido”, ammette Fedez, suggerendo che potesse non essere in pieno controllo delle sue azioni durante l’evento. Ferragni non nasconde le sue emozioni riguardo all’incidente: “Non penso abbia capito completamente quanto io ci sia rimasta male”.



Il trailer si chiude con la Ferragni che dice: “Questa è la puntata in cui piango sempre, sarà un pò la puntata Sanremo e piantini vari”. Una promessa di emozioni sincere e non filtrate che sicuramente catturerà l’attenzione dei fan.



Dal 14 settembre, i curiosi e i fan potranno scoprire tutti i dettagli su Prime. E, in una coincidenza carica di ironia, lo stesso giorno vedrà Fedez su Sky, dove ritornerà come giudice di ‘X Factor’ insieme ad Ambra, Dargen D’Amico e Morgan.