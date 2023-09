Alcolista, razzista, recidivo: chi è il killer dell’università

Rotterdam, identikit del killer dell’università. Il quotidiano olandese De Telegraaf diffonde un ritratto dell’uomo che ieri ha ucciso tre persone a Rotterdam, ferendone diverse altre e dando fuoco a un’abitazione privata e ad alcune aule del campus medico universitario “Erasmo da Rotterdam”. Il nome diffuso dal giornale è Fouad L., 32 anni. L’università medica è stata la sua scuola da studente. L’uomo si dichiara neonazista, è un alcolista riconosciuto ed era già noto ai giudici, che avevano diramato già un avviso all’università sulla potenziale pericolosità del giovane. Che presenta anche disturbi mentali e ha un passato di maltrattamento di animali. A quanto pare il movente dell’assalto armato è legato a un diverbio con una docente dell’università Erasmus.

I medici dell’università Erasmus in fuga il 28 settembre

Assalto a Rotterdam, identikit del killer dell’università

Ecco chi è l’autore dell’assalto a Rotterdam: identikit del killer dell’università medica. Fouad L. è noto per essere un utente frequente della piattaforma 4Chan. Secondo il quotidiano Der Telegraaf, la procura di Rotterdam aveva previamente informato l’università medica della possibile pericolosità di Fouad L. La procura aveva segnalato episodi precedenti, definiti “preoccupanti”, in una email inviata all’ateneo. Tra questi episodi, c’è il ritrovamento di Fouad L. seminudo e coperto di foglie, così come il suo comportamento di tirare con una balestra contro dei pesci. Sul suo telefono erano state trovate immagini prese dal web raffiguranti persone morte a causa di accoltellamenti. Il giovane aveva anche preso di mira frequentemente i suoi professori universitari, spesso protestando per le sospensioni dalle lezioni che considerava ingiustificate.

Fouad L. aveva anche inviato messaggi razzisti e antisemiti in passato. Nel 2021, è stato fermato per aver pubblicamente maltrattato il suo coniglio mentre era ubriaco, ricevendo una condanna a 40 giorni di servizi comunitari obbligatori. Durante una perquisizione successiva a questo episodio, la polizia ha descritto la sua abitazione come sporca, malsana e piena di escrementi animali, oltre a trovare e sequestrare due balestre.