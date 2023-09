Fedez ha spiegato tutto: “Ecco cosa ho”

Fedez rompe il silenzio social e rivela il motivo del suo ricovero in ospedale. «Intanto grazie per tutti i messaggi che mi state mandando – esordisce il rapper in una storia Instagram – perché il supporto fa sempre bene in questi momenti». Fedez poi scende nel dettaglio: «Purtroppo attualmente sono ricoverato a causa di due ulcere che mi hanno causato un’emorragia interna». Le sue condizioni per fortuna non sarebbero preoccupanti: «Grazie a due trasfusioni di sangue ora sto molto meglio». Il post del cantante si conclude così: «Ringrazio il personale medico che mi ha letteralmente salvato la vita». Fedez è ricoverato da ieri nel reparto di chirurgia dell’ospedale Fatebenefratelli Sacco.