L’Italia in apprensione per Fedez. Il rapper e marito di Chiara Ferragni da giovedì scorso è ricoverato all’ospedale Fatebenefratelli di Milano a causa di un’emorragia interna provocata da due ulcere, conseguenza della delicata operazione al pancreas a cui si è sottoposto alcuni mesi fa. Domenica sera si è poi verificato un nuovo sanguinamento che ha costretto i medici ad un altro intervento chirurgico. Le ultime notizie dall’ospedale sono positive, ma non del tutto rassicuranti. A fare notizia è anche la risposta inviperita fornita dalla Ferragni ai giornalisti che la assediavano all’uscita dall’ospedale.

Leggi anche: Fedez ha spiegato tutto: “Ecco cosa ho”

Fedez in ospedale: Ferragni replica stizzita ai giornalisti

Secondo le ultime notizie pubblicate dall’Ansa, il marito di Chiara Ferragni “sarebbe in leggero miglioramento con i livelli di emoglobina in recupero. Questo anche dopo la terza trasfusione avvenuta dopo il sanguinamento di domenica, per cui i medici erano dovuti intervenire con una gastroscopia urgente in sala operatoria”. Fedez sta meglio dunque. Ma per il momento non se ne parla proprio di lasciare l’ospedale. Le sue condizioni sono definite ancora delicate. E le sue dimissioni non avverranno prima della prossima settimana. Per questo la Ferragni è andata a trovarlo insieme al figlioletto Leone.

In questa situazione drammatica Chiara Ferragni aveva deciso di non pubblicare più post sui social, dopo che era stata criticata ferocemente per aver postato una foto mentre, insieme all’amica Chiara Nasti, era salita in fretta e furia su un aereo che da Parigi la avrebbe riportata a Milano per raggiungere il suo Fedez in ospedale. Ma oggi decide di rompere questo per lei inusuale silenzio social.