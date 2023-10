L’Italia in apprensione per Fedez. Il rapper e marito di Chiara Ferragni da giovedì scorso è ricoverato all’ospedale Fatebenefratelli di Milano a causa di un’emorragia interna provocata da due ulcere, conseguenza della delicata operazione al pancreas a cui si è sottoposto alcuni mesi fa. Domenica sera si è poi verificato un nuovo sanguinamento che ha costretto i medici ad un altro intervento chirurgico. Le ultime notizie dall’ospedale sono positive e si parla già delle sue possibili dimissioni.

Fedez: possibili dimissioni dall’ospedale

Secondo le notizie pubblicate ieri dall’Ansa, il marito di Chiara Ferragni “sarebbe in leggero miglioramento con i livelli di emoglobina in recupero. Questo anche dopo la terza trasfusione avvenuta dopo il sanguinamento di domenica, per cui i medici erano dovuti intervenire con una gastroscopia urgente in sala operatoria”. Fedez sta meglio dunque. Ma, almeno fino a qualche ora fa, non se ne parlava proprio di lasciare l’ospedale. Le sue condizioni venivano definite ancora delicate. E le sue dimissioni non sarebbero dovute avvenire prima della prossima settimana.