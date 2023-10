Fedez, la rivelazione di Francesca Fagnani che spaventa i fan: “Ci siamo parlati” Media e TV

L’Italia in apprensione per Fedez. Il rapper e marito di Chiara Ferragni da giovedì scorso è ricoverato all’ospedale Fatebenefratelli di Milano a causa di un’emorragia interna provocata da due ulcere, conseguenza della delicata operazione al pancreas a cui si è sottoposto alcuni mesi fa. Domenica sera si è poi verificato un nuovo sanguinamento che ha costretto i medici ad un altro intervento chirurgico. Le ultime notizie dall’ospedale sono positive e si parla già delle sue possibili dimissioni. Ma una rivelazione della conduttrice di Belve, Francesca Fagnani, fa preoccupare i fan.

Leggi anche: Fedez ha spiegato tutto: “Ecco cosa ho” Come sta Fedez: la rivelazione di Francesca Fagnani Nei giorni scorsi la Rai ha negato a Fedez la possibilità di partecipare come ospite a Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani su Rai2. Una censura, accusano i fan del rapper, che ha fatto scoppiare una durissima polemica. Che tra la Rai e Fedez non corra buon sangue lo dimostrano alcuni recenti episodi, come la discussa partecipazione del rapper a Sanremo con tanto di bacio a Rosa Chemical. Ma nessuno si aspettava certo che da viale Mazzini arrivasse una sorta di censura contro la sua partecipazione a Belve. Dai vertici della tv pubblica è arrivata naturalmente una pronta smentita: “Auguri di pronta guarigione. Niente politica, nessuna censura, solo una scelta aziendale”. Ma i dubbi restano. A distanza di qualche giorno Francesca Fagnani decide di rompere il silenzio sulla vicenda. “Gli ospiti dei talk sono sempre un po’ gli stessi, perché si teme che gli altri programmi possano avere ascolti migliori”, spiega la conduttrice di Belve al collega Massimo Giletti su Rtl 102.5. A chi la definisce “coraggiosa” per aver voluto invitare Fedez replica: “Non mi sono sentita coraggiosa, è un personaggio pubblico che fa parte del dibattito pubblico da anni, è divisivo ma se ne parla, mi pare una scelta normale invitarlo. È un personaggio interessante”.

“Mi limito a dire che non è un momento felicissimo, ci siamo parlati ovviamente. Non ha risposto e penso abbia avuto un atteggiamento di grande maturità e intelligenza”, conclude poi l’intervista Francesca Fagnani con questa ambigua rivelazione su Fedez che mette in allarme i suoi fan.

Leggi anche: Ancora guai per Fedez: “Non può farlo”