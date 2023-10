Fedez torna a casa: “Giornatine intense”. Il dettaglio inquietante…

Il rapper Fedez ritorna a casa. “Spero di rimettermi presto in forma. Sono state giornatine intense”. Così Fedez, nome d’arte di Federico Lucia, in alcuni audio diffusi su Instagram. “Ciao, non mi facevo vivo da un po’. Sono finalmente a casa, volevo ringraziarvi per il supporto. Sono state giornatine intense, sono felice di essere a casa adesso. Vi mando un abbraccio grande. Stasera c’era il concerto dei Blink, avevo preso i biglietti da un anno… Per chi ci andrà, godetevi il concerto che sarà pazzesco”. “Spero di rimettermi presto in forma. In momenti come questi ci si rende conto di quali persone sono veramente vicine. Può far male non aver sentito chi ti aspettavi: da un lato ti senti un po’ triste…”. (continua dopo la foto)

"Spero di rimettermi presto", Fedez ritorna a casa dopo il ricovero

Subito dopo le dimissioni dall’ospedale Fatebenefratelli Sacco, Fedez ritorna a casa. Il rientro è avvenuto nella serata di ieri, venerdì 6 ottobre, Fedez diffonde subito diversi audio, realizza alcune stories in cui mostra le mani di tutti i componenti della famiglia unite, i disegni dei figli che gli danno il benvenuto e poi anche un cuore spezzato riferito al concerto dei Blink 182 che non è potuto andare a vedere.

Di seguito il post che ha scritto, per ringraziare i fan: “Grazie per tutto l’affetto e la vicinanza, nulla è scontato in questi momenti”. La foto ritrae le mani di Fedez, di Chiara Ferragni, dei loro figli Leone e Vittoria…e anche il cane Paloma.