Scossa di terremoto, percepita per 500 km

Terremoto in Messico, scossa di magnitudo 6 percepita per 500 chilometri. Arriva una scossa di magnitudo 6.0 nello stato di Oaxaca, nel sud del Messico. L’epicentro del sisma si trova nella cittadina di Matias Romero, come confermato dall’istituto sismologico messicano. Al momento, non abbiamo notizie di vittime o danni gravi. La scossa è arrivata fino alla capitale, Città del Messico, a ben 500 chilometri di distanza.

Il segretario del governo di Oaxaca, Jesus Romero, ha dichiarato alla stampa che, al momento, non ci sono segnalazioni di “perdite di vite umane”.