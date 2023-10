Bambino di 15 mesi in overdose, sospetti sui genitori

In fin di vita un bambino di 15 mesi in overdose. Il piccolo ha ingerito una piccola quantità di hashish. Ora combatte tra la vita e la morte. Inizialmente, il bambino è stato portato in condizioni critiche all’ospedale “Fabrizio Spaziani” di Frosinone dai suoi genitori. Questi dichiarano di non essere a conoscenza di come il loro bambino sia venuto in contatto con la sostanza. Attualmente, il bambino è stato trasferito presso il reparto di Terapia Intensiva Pediatrica del policlinico ‘Gemelli’ di Roma.

Ingerisce hashish, bambino di 15 mesi in overdose

Ha ingerito una piccola quantità di hashish, bambino di 15 mesi in overdose. Le condizioni del bambino di 15 mesi di Frosinone si sono aggravate al punto da richiedere il trasferimento all’ospedale romano, e la Questura di Frosinone sta conducendo un’indagine sull’incidente. Nel frattempo, il Comune ha inviato assistenti sociali presso la casa dei genitori per condurre verifiche sulle condizioni in cui il bambino vive e per determinare se sia possibile che abbia ingerito l’hashish proprio in casa.

