Caso Seymandi-Segre, fine della “telenovela” estiva

Seymandi-Segre, raggiunto l’accordo tra i due. Il video di “vendetta” del banchiere piemontese, Massimo Segre, e dell’imprenditrice corregionale, Cristina Seymandi, ha tenuto banco per tutta l’estate. A suon di tifoserie, rivelazioni, ripicche e via dicendo. Sembra che Seymandi ritirerà la querela nel contestuale accordo economico tra i due. Un accordo economico molto sostanzioso.

>>> Bambino di 15 mesi in overdose, sospetti sui genitori

Segre, Seymandi e la “scena madre” di quest’estate

Infinita telenovela Seymandi-Segre, raggiunto l’accordo tra i due

Fine della telenovela Seymandi-Segre, raggiunto l’accordo tra i due. Cristina Seymandi, una manager di 47 anni con interessi in politica e imprenditoria, aveva presentato una denuncia contro Massimo Segre, un commercialista esperto in finanza e banche, a seguito di un famoso episodio durante una festa di compleanno in collina.

Durante l’evento, di fronte a 35 amici della coppia, quando tutti aspettavano l’annuncio del matrimonio, rimandato tre volte, Segre aveva preso il microfono del dj e aveva rivelato i tradimenti di Seymandi, annunciando la fine della loro relazione. Un video di questo momento, allegato alla denuncia presentata in procura, aveva catturato il discorso di Segre in cui dichiarava: “Questa sera desidero regalare a Cristina la libertà di amare un avvocato a cui tiene più che a me,” concedendole anche una vacanza a Mykonos “già completamente pagata” e permettendole di continuare la loro collaborazione lavorativa. Il video era diventato virale, e entrambi i protagonisti avevano continuato a scambiarsi accuse attraverso i media per giorni, con Seymandi che aveva commentato: “Da che pulpito arriva la predica!”.