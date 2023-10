Attenzione alle multe-truffa: come evitarle

Multe-truffa, come evitarle. La polizia locale di Napoli sta lanciando l’allarme riguardo a multe apparenti per la violazione delle norme sulla circolazione stradale, ma che in realtà si rivelano delle truffe. In una nota informativa, la polizia spiega il metodo utilizzato per cercare di estorcere denaro ai cittadini e come evitarlo.

Una falsa multa

La polizia avvisa: “Attenzione alle multe-truffa”, ecco come evitarle

L’allarme per le multe-truffa, ecco come evitarle. I falsi avvisi di accertamento presentano le seguenti informazioni errate: “una richiesta di pagamento con IBAN: IT80E360810513208408408445 e BIC: BPPIITRRXXX senza indicare il beneficiario. Una frase che recita: “Sostava la strada sul marciapiede”. Una sanzione prevista di 83 euro con una riduzione del 30%, ma erroneamente calcolata a 56.90 euro invece di 58.1 euro. Una causale: “obolo”. Il pagamento deve essere effettuato entro due giorni senza specificare la causale del versamento”.

La polizia locale di Napoli aggiunge che, per proteggere i cittadini, tutte le altre forme di pagamento per le contravvenzioni al Codice della Strada diverse da quelle indicate sopra devono essere considerate fraudolente.

Queste sono: “Bonifico bancario con IBAN: IT03W07601034000010339109 e BIC: BPPIITRRXXX.

Versamento su conto corrente postale: 1033919109, IBAN: IT03W0760103400001033919109 intestato a COMUNE DI NAPOLI DIP. SICUREZZA SERV. GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVI VIOLAZIONE NORME C.D.S.”.

Pagamenti presso esercizi commerciali come SISALPAY, che convogliano i fondi sul conto bancario sopra indicato.