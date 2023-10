Attacco di Hamas, Israele in stato di guerra Esteri

Israele in stato di guerra: massicci attacchi missilistici di Hamas. Le sirene di allarme hanno iniziato a suonare oggi, 7 ottobre 2023, nella zona centrale e nel sud di Israele fino a Gaza. Dalla prima mattina, la popolazione ha osservato lanci di razzi verso Israele, alcuni dei quali sono stati intercettati dalle batterie di difesa israeliane Iron Dome. Fonti palestinesi riferiscono dell’avvio dell’operazione “Alluvione Al-Aqsa” e di avere in ostaggio 35 israeliani. La risposta di Tel Aviv: coprifuoco e stato di guerra, con la controperazione “Spade di ferro”, che prevede lo schieramento dell’esercito e il richiamo dei riservisti”. (continua dopo la foto) >>> Fedez ritorna a casa dopo il ricovero: “Giornatine intense” L’effetto della caduta dei razzi di Hamas Missili da Hamas, Israele in stato di guerra Attacco massiccio da Hamas, Israele in stato di guerra. Un portavoce militare ha consigliato ai cittadini del sud e del centro di Israele di “rimanere nelle aree protette e seguire le istruzioni del Centro di comando interno”. I servizi di pronto soccorso israeliani hanno riferito di un ferito leggero nella cittadina di Yavne, nel centro del Paese, a causa dei razzi lanciati da Gaza. Israele ha mantenuto un duro blocco sulla Striscia di Gaza dal 2007, quando Hamas ha preso il controllo della regione. Nel frattempo, Hamas ha promesso un “annuncio importante” attraverso il suo capo militare, Muhammad Deif. Fonti locali aggiungono che i messaggi di tripudio sono stati diffusi dagli altoparlanti delle moschee, tra cui uno che afferma: “Abbiamo sorpreso il nemico. È una grande vittoria della resistenza armata”. La Jihad Islamica sta combattendo al fianco di Hamas.

Hamas afferma di aver rapito 35 israeliani, tra civili e militari, secondo i media israeliani. Il movimento ha annunciato di aver preso in ostaggio “almeno 35 israeliani” dopo “l’infiltrazione delle sue forze in Israele”. Nel frattempo, alcune esplosioni sono state udite nel centro di Gaza, e l’esercito israeliano ha dichiarato un bombardamento in risposta all’attacco. Attualmente, in Israele si contano cinque vittime (una donna a Gederot e quattro beduini del Negev) uccise dai razzi e 15 feriti, di cui uno in condizioni gravi. Tuttavia, si prevede che il bilancio possa aumentare. Israele, dove oggi è shabbat e l’ultimo giorno del lungo periodo di festività religiose, è stato colto di sorpresa, simile a quanto avvenne nella Guerra di Kippur 50 anni fa, che si svolse in questa data.

