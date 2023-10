“Chieda scusa” Burioni va a ritirare un premio e scatta la contestazione: il VIDEO

Un imprevisto decisamente a sorpresa, quello che ha visto come protagonista Roberto Burioni nelle ultime ore. Il virologo, diventato molto famoso durante la pandemia in Italia con apparizione quotidiane sul piccolo schermo, si stava infatti preparando a ricevere un importante riconoscimento quando si è trovato a fare i conti con una contestazione improvvisata. Tutto è successo nel paese marchigiano di Frontino, in provincia di Pesaro: la sequenza è stata immortalata in un video che è diventato in rete nel giro di poche ore. (Continua a leggere dopo la foto)

Come raccontato da Nicola Porro, tutto è successo durante la consegna del Premio Nazionale della Cultura, nel convento di Frontino. Burioni ha cercato di arringare la folla risfoderando un vecchio cavallo di battaglia, la teoria secondo la quale la scienza non sarebbe "democratica, in quanto due più due fa quattro anche se tutto il mondo dovesse votare che invece fa cinque".

Burioni va a ritirare un premio e scatta la contestazione: il VIDEO

Proprio questo passaggio, però, ha fatto scattare Fra Pierluigi, che ha puntato il dito contro Burioni e gli ha fatto notare come "se siamo liberi, ognuno può dire la sua ma senza offendere, perché tanta gente si è sentita offesa dalle sue affermazioni. Ci sarebbe voluta più umanità!". Il virologo, ovviamente, è stato travolto di colpo dall'imbarazzo, sentendo rovinato il suo momento di gloria.