Dario Fabbri è laureato? Mentana litiga con Le Iene: “Sono ca*** nostri” Media e TV

Dario Fabbri è laureato? Da qualche mese ormai a questa domanda sull’analista geopolitico che collabora con Enrico Mentana non si riusciva proprio a trovare risposta. A scoperchiare il vaso di Pandora della presunta mancata laurea di Fabbri in Scienze Politiche è stato per primo l’economista Riccardo Puglisi. Il direttore del tg di La7 ha offerto una risposta troppo vaga al professore. Così come ha reagito veramente male alle domande dell’inviato de Le Iene Antonino Monteleone che gli ha chiesto conto della vicenda. Poi fortunatamente è stato lo stesso Fabbri a sciogliere il dubbio sui suoi titoli di studio.

Leggi anche: Dario Fabbri è laureato? La risposta imbarazzata di Enrico Mentana: “Non gliel’ho mai chiesto” Caso Fabbri: Mentana infuriato con Le Iene “Ti dico una cosa, molto chiaramente. Io questo te lo prendo, me lo prendo per sempre e non me ne frega niente. – così Enrico Mentana si rivolge stizzito all’inviato de Le Iene mentre gli toglie di mano il telefono – Ti giuro su mia mamma che io non gli ho mai chiesto se era laureato”, ci tiene a sottolineare il giornalista parlando di Dario Fabbri. #Mentana: noi verifichiamo le notizie ma pubblichiamo il fact-checking che ci pare



Il giornalismo serio🤣 https://t.co/9hhATlTzs4 pic.twitter.com/mheXLMl5xJ — Adriana Spappa (@AdrianaSpappa) October 4, 2023 Subito dopo però Enrico Mentana si contraddice rivelando: “Premesso che noi il fact checking su Fabbri lo abbiamo fatto, abbiamo verificato. Noi, all’insaputa di Fabbri. Ma quello che abbiamo scoperto sono ca*** nostri. Noi diamo le notizia che ci pare, non è che dipendiamo dagli altri”. Così il direttore zittisce il collega de Le Iene.

Antonino Monteleone però non si dà per vinto riuscendo alla fine a cavare la verità proprio dalla bocca del diretto interessato. “Non sono laureato ma non ho mai nemmeno detto pubblicamente il contrario. – questa la replica di Dario Fabbri alla sua fatidica domanda – Anzi. Non sono io la fonte di Wikipedia. Lei è la prima persona che me lo chiede e alla quale rispondo molto volentieri. Non sono dottore ma mi accontento anche di essere un ‘signore’ che non è mai sbagliato nella vita”.

Leggi anche: L’ex conduttore Rai sbotta contro Giorgia Meloni: “Meglio guardare Mentana o Porro”