Dario Fabbri è laureato? La risposta imbarazzata di Enrico Mentana: "Non gliel'ho mai chiesto"

Dario Fabbri è l’esperto di geopolitica divenuto noto al grande pubblico dall’inizio dello scoppio della guerra in Ucraina, grazie alle sue quotidiane partecipazioni televisive agli approfondimenti condotti da Enrico Mentana su La7. Qualche giorno fa Riccardo Puglisi, professore ordinario di Scienza delle finanze all’Università degli Studi di Pavia, si è chiesto su Twitter se l’esperto di questioni internazionali fosse laureato, vista la sua funzione di divulgatore televisivo. Ma, nonostante alcune biografie online di Fabbri affermino che sia laureato in Scienze Politiche, Puglisi ha continuato ad esigere una risposta dal diretto interessato. Replica di cui si è invece preso la responsabilità proprio Mentana, mettendo però ancora più nei guai Fabbri.

Gentile professore, apprendo solo ora che nei giorni scorsi mi ha lanciato una serie di domande riguardanti Dario Fabbri e il suo titolo di… — Riccardo Puglisi (@ricpuglisi) September 7, 2023 “Su Dario Fabbri, che ho conosciuto il giorno dell’invasione russa dell’Ucraina: non mi sono mai chiesto, né ho chiesto a lui, per chi votasse e se fosse laureato. – prosegue Mentana – E mai fino a oggi mi sono posto il problema, che per me non rileva. Senza fare improponibili paragoni, il più grande divulgatore scientifico italiano, e primo animatore del debunking antibufale, Piero Angela, non era laureato”.

Mentana difende Fabbri

“Durante le dirette sulla guerra non mi sono peraltro mai rivolto a Dario Fabbri chiamandolo ‘dottore’. – insiste ancora Mentana – A Fabbri non ho chiesto per chi votasse o che cursus di studi avesse neanche quando gli ho proposto l’avventura di Domino, e nemmeno ho verificato se fosse iscritto all’ordine dei giornalisti. Da quando è nata la rivista di geopolitica, per un’ovvia misura di buon gusto, non l’ho più avuto ospite nel tg e nei programmi di cui sono conduttore Sperando di aver soddisfatto le curiosità sue e dei suoi interlocutori social, cosi come mi sono state sommariamente riassunte, la invito in caso di nuove impellenti ed epocali domande di questo tipo a scrivermi o a telefonarmi direttamente, come fanno tutte le persone per bene, quale che sia il loro titolo di studio. Buon lavoro”, conclude.

