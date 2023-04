Enrico Mentana annuncia uno speciale sul caso Giletti: “Non si nasconde nulla”

Il caso Giletti scuote La7. Era il 13 aprile quando la rete di proprietà di Urbano Cairo annunciava con una breve nota stampa l’immediata chiusura del programma Non è l’Arena. Sono spuntati subito diversi retroscena per spiegare i motivi che avrebbero portato ad una punizione così dura nei confronti del conduttore Massimo Giletti. Come quello che punta il dito contro alcune inchieste scomode condotte dal giornalista, come quella sulla cattura del boss mafioso Matteo Messina Denaro. A placare le polemiche ci prova ora il direttore del tg di La7, Enrico Mentana, annunciando uno speciale sulla vicenda che andrà in onda proprio domenica prossima al posto di Non è l’Arena.

Massimo Giletti: Mentana annuncia uno speciale

“Sul caso Giletti continuo a pensare che queste crisi si superano solo con la chiarezza. – scrive Enrico Mentana sul suo profilo Facebook annunciando lo speciale – So che Massimo Giletti non informò l’editore Cairo né della foto fantasma fattagli intravedere da Baiardo, né della conseguente convocazione dai pm fiorentini. È nelle prerogative di un editore sospendere un programma. Ma forse Urbano Cairo non poteva immaginare che sarebbero poi emersi tutti questi elementi. Che rischiano di dare allo stop di Non è l’Arena un segno diverso”.

“Massimo Giletti è ancora sotto contratto, e la domenica resta libera. – prosegue il post di Mentana – E allora per domenica prossima stiamo pensando a una trasmissione che affronti tutte le questioni più scottanti emerse attorno a questa vicenda. Adeguata testimonianza del fatto che da noi non si nasconde nulla. Soprattutto quando si parla di mafia. E chissà che poi…”. Conclude il direttore in modo sibillino dando appuntamento allo speciale del 23 aprile.