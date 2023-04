Non è l’Arena chiusa da Cairo, Massimo Giletti rompe il silenzio: “Intercettazioni terribili”

È ancora mistero fitto sulla chiusura immediata e senza alcun preavviso di Non è l’Arena, la trasmissione condotta da Massimo Giletti su La7. Ufficialmente sia il giornalista che la proprietà delle rete televisiva mantengono l’assoluto riserbo sui motivi che hanno portato a questa inattesa decisione. Ma i retroscena raccontano di un Giletti bloccato da chi si sentiva infastidito dalle sue inchieste scomode sulla mafia. Oppure, in alternativa, perché ogni puntata di Non è l’Arena costava troppo al patron Urbano Cairo. Ora è lo stesso Giletti a tornare per la prima volta su questa assurda vicenda parlando di “intercettazioni terribili”.

L’intervista di Massimo Giletti: “Intercettazioni terribili”

“Vorrei dire tante cose, e verrà il giorno in cui potrò dirle. – inizia così la ‘confessione’ di Massimo Giletti su Rtl102.5 – In questo momento ho tanto rispetto per i magistrati, data la situazione delicata. L’importante è avere la coscienza a posto, poi la verità verrà fuori. Ho un contratto che mi vincola all’azienda in cui ho lavorato per sei anni, e per rispetto a questo contratto non posso parlare senza autorizzazione e chiarire in modo serio”, aggiunge l’ormai ex conduttore di Non è l’Arena prima di citare le misteriose “intercettazioni terribili”.

“Devo dire grazie alle centinaia di persone che continuano a mandarmi messaggi di sostegno, non per me ma per tutto il gruppo di lavoro. – prosegue poi Massimo Giletti durante l’intervista a Rtl 102.5 – Nel nostro Paese non è facile fare un certo tipo di televisione, che va a disturbare chi sta nei palazzi. Ma bisogna avere il coraggio di farla. Quando c’è una situazione delicata, abbiamo il dovere doppio di andare nelle sedi corrette, io l’ho fatto, il resto sono chiacchiere”.