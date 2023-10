X Factor senza Fedez: cosa succede adesso e chi lo sostituirà

Fedez riuscirà a condurre ancora X Factor? Se lo stanno chiedendo in queste ore i numerosissimi fan del talent show canoro in onda su Sky. Il rapper e marito di Chiara Ferragni da giovedì scorso è ricoverato all’ospedale Fatebenefratelli di Milano a causa di un’emorragia interna provocata da due ulcere, conseguenza della delicata operazione al pancreas a cui si è sottoposto alcuni mesi fa. Domenica sera si è poi verificato un nuovo sanguinamento che ha costretto i medici ad un altro intervento chirurgico. E oggi sono arrivate le ultime notizie dall’ospedale: sia negative che positive. Chi potrebbe essere dunque il suo sostituto a X Factor? Ecco alcuni nomi.

Oggi è l’Ansa a gettare un po’ di luce sulle reali condizioni di salute di Fedez. Secondo le ultime notizie pubblicate dall’agenzia di stampa, infatti, il rapper “sarebbe in leggero miglioramento con i livelli di emoglobina in recupero. Questo anche dopo la terza trasfusione avvenuta dopo il sanguinamento di domenica, per cui i medici erano dovuti intervenire con una gastroscopia urgente in sala operatoria”. Fedez sta meglio dunque. Ma per il momento non se ne parla proprio di lasciare l’ospedale. Le sue condizioni sono definite ancora delicate. E le sue dimissioni non avverranno prima della prossima settimana. Per questo montano i dubbi sulla sua permanenza a X Factor e sul nome del suo possibile sostituto.

Il nome del possibile sostituto di Fedez a X Factor

Nella serata del 5 ottobre andrà in onda la quarta puntata dell’edizione di X Factor 2023. Fedez ci sarà ancora – insieme ai colleghi Ambra, Dargen e Morgan – visto che si tratta di una puntata già registrata in precedenza. Il rapper terrà compagnia ai telespettatori di Sky anche nelle successive puntate del 12 e del 19 ottobre, anche esse già registrate. È dunque dall’episodio del 26 ottobre che potrebbe diventare necessario reperire un sostituto.