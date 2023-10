Fedez, le ultime notizie dall’ospedale: come sta Federico Cronaca, People

L’Italia in apprensione per Fedez. Il rapper e marito di Chiara Ferragni da giovedì scorso è ricoverato all’ospedale Fatebenefratelli di Milano a causa di un’emorragia interna provocata da due ulcere, conseguenza della delicata operazione al pancreas a cui si è sottoposto alcuni mesi fa. Domenica sera si è poi verificato un nuovo sanguinamento che ha costretto i medici ad un altro intervento chirugico. A fornire una breve ma significativa testimonianza sulle sue condizioni di salute sono stati anche i genitori. E oggi arrivano le ultime notizie dall’ospedale: sia negative che positive.

Leggi anche: X Factor senza Fedez: cosa succede adesso e chi lo sostituirà Fedez in ospedale: le ultime notizie “Mio figlio sta un po’ meglio. Così così”. Sono queste le poche parole pronunciate ieri da Annamaria Berrinzaghi, la madre di Fedez, al momento del suo ingresso nell’ospedale milanese. La donna è arrivata a piedi, da sola, ed ha in mano soltanto una busta di carta all’interno della quale molto probabilmente ha portato un cambio di indumenti per il figlio ricoverato dopo la doppia operazione. La madre di Fedez è apparsa stanca e preoccupata ai numerosissimi giornalisti presenti nel piazzale antistante all’ospedale. Poco dopo è uscito dall’edificio anche il padre del rapper. “Sta un po’ meglio”, Franco Lucia ha ripetuto in pratica le parole appena pronunciate dalla moglie. “Noi dobbiamo essere forti per lui”, ha poi aggiunto cercando di mascherare paura e tensione.

Oggi a gettare un po’ di luce sulle reali condizioni di salute di Fedez ci prova l’Ansa. Secondo le ultime notizie pubblicate dall’agenzia di stampa, infatti, il rapper “sarebbe in leggero miglioramento con i livelli di emoglobina in recupero. Questo anche dopo la terza trasfusione avvenuta dopo il sanguinamento di domenica, per cui i medici erano dovuti intervenire con una gastroscopia urgente in sala operatoria”. Fedez sta meglio dunque. Ma per il momento non se ne parla proprio di lasciare l’ospedale. Le sue condizioni sono definite ancora delicate. E le sue dimissioni non avverranno prima della prossima settimana.

