(Video) Belen sta male, cosa succede alla showgirl Gossip

Come sta Belén Rodriguez? La sua salute è al centro dell’attenzione mediatica. Lo scorso 26 settembre, la celebre showgirl sarebbe dovuta essere l’ospite principale della puntata del programma di Rai 2, “Stasera c’è Cattelan”. Il conduttore, Alessandro Cattelan, ha ironizzato sulla sua assenza, mettendo il dubbio le ragioni di salute perché è la seconda volta che dà “un bidone clamoroso” alla trasmissione e per altri motivi che specifica nel video. Poi l’assenza da Domenica In, lo scorso 1 ottobre, dove era ospite anche Fabrizio Corona, il suo ex marito, che ne ha preso le difese. Mara Venier ha svelato che doveva essere presente anche lei e le augura di riprendersi presto. Ma come sta davvero Belén?

>>>>> Incidente di Mestre, l’ultimo messaggio dell’autista L’ultima foto pubblica di Belén I fan in apprensione: come sta Belén Rodriguez La salute della showgirl preoccupa tutti, ecco come sta Belén Rodriguez. Il video di Cattelan ha sollevato un polverone. Il conduttore non è stato tenero con l’ex showgirl di punta, scaricata da Mediaset lo scorso luglio, quando Piersilvio Berlusconi si è sentito libero di non onorare più una promessa al padre, deceduto il mese prima, e l’ha messa fuori dal palinsesto. Il video di Cattelan, in cui il conduttore ironizza sull’assenza:

Cattelan parla dell’assenza di Belen dalla sua trasmissione

Oltre a sottolineare che è la seconda volta che Belén non si presenta nel suo salotto, Alessandro Cattelan cita altre due situazioni particolari. La prima riguarda la partecipazione sia di Fabrizio Corona che del suo nuovo ex marito, Stefano De Martino, all’altro programma di punta di Rai Due, Belve, condotto da Francesca Fagnani. Il che poteva rappresentare un problema, ma anche un’opportunità per la sua presenza da Cattelan. E poi la stoccata: la sera prima, il 25 settembre, la showgirl ha pubblicato una storia di Instagram in cui era intenta a fumare sigari e bere rhum, non proprio una situazione di indisposizione.

>>>>> Incidente di Marghera, le accuse della compagnia del bus

La domenica successiva, l’1 ottobre, Fabrizio Corona è da Mara Venier per Domenica In e polemizza con Cattelan: “Se sai che non sta bene non ha senso attaccarla. Avrebbe bisogno di un aiuto, ma non entro nel merito… Sai che non sta bene, evita, no? Anche la tua amica Sabrina Ferilli l’ha difesa, e ha fatto bene”, ha affermato l’ex paparazzo”.

Belén Rodriguez in una puntata della scorsa stagione di Che tempo che fa

A prendere le difese della showgirl anche Alessandro Rosica, esperto di gossip televisivo, che ha anticipato di poco le parole della sorella, Cecilia Rodriguez: “Non sta bene, sta combattendo con un brutto diavolo che la perseguita da molto tempo, e ha bisogno di pace. Auguro a Belen di riprendersi nonostante tutto”, ha scritto Rosica su Instagram. “Purtroppo molti di voi mi state facendo notare quanto Belen stia dimagrendo. Le auguro di riprendersi nonostante tutto”. Poi ha anche risposto in modo diretto a Cattelan, spiegandogli che non è detto che una donna che sorseggia un drink, o sorride stia bene.

Le reazioni dei fan sui social

Ovviamente l’assenza di Belen dai social e dalla tv ha fatto preoccupare i suoi fan. L’ultima foto pubblica presente su Instagram è quella di uno sponsor, e anche in quegli scatti la donna sembra molto provata e dimagrita. “Ti stai trasformando in Nina Moric” ha ironizzato con cattiveria più di un utente, alludendo anche all’influsso che Corona ha avuto su entrambe le donne. In questo momento sia i post che le storie che mantengono attivo il suo profilo Instagram riguardano pubblicità e sponsorizzazioni.

La sorella di Belén, Cecilia Rodriguez, ha pubblicato giorni fa una brevissima storia in cui ribadisce quanto detto da Rosica. Non resta che attendere notizie più precise e intanto augurare a Belén di riprendersi presto.

Leggi anche: Fedez spiega tutto, ecco cosa mi è successo.

Terremoto a Bergamo.