Scosse di terremoto a Bergamo. Terremoto nel Bergamasco questa mattina alle 9.07. L’Ingv ha segnalato una magnitudo di 3.0. L’epicentro ha colpito in particolare il paese di Comun Nuovo. Le scuole sono state immediatamente evacuate. Sono in corso i rilievi e i sopralluoghi dei vigili del fuoco. Al momento non si registrano danni.

