Rai in lutto, addio alla storica firma

Addio a Lorenza Cingoli, storica autrice Rai. Ha scritto le famose trasmissioni per ragazzi tra gli anni novanta e duemila, L’albero azzurro e la Melevisione, che ha seguito fino al 2015. È stata anche l’inventrice del coniglietto simbolo di Junior Tv. Cingoli aveva 58 anni. Il comunicato Rai: “Ricordiamo una persona vivace e un collega di grande professionalità, con entusiasmo e dedizione nella scrittura di racconti, libri e programmi dedicati ai più piccoli”.

Morta a 58 anni la storica autrice, addio a Lorenza Cingoli, autrice Rai. Lorenza Cingoli è nata il 13 marzo 1965 ad Ancona, ma ha fatto di Milano la sua città d’adozione. Ha scritto per L’Alberto Azzurro dal 1996 al 2003 e per La Melevisione dal 2004 al 2015. Basta menzionare due dei più grandi successi della televisione per bambini per comprendere l’importanza dell’autrice. Di recente, ha contribuito al programma “Calzino”, l’ultima produzione di Rai, registrata presso la sede di Torino. Come dichiarato nel comunicato, quella sede è stata il suo punto di riferimento, il luogo in cui ha messo impegno e ha instaurato amicizie e collaborazioni. I suoi programmi continueranno a intrattenere ed educare le nuove generazioni per molti anni.

Tra i lavori più amati di Lorenza Cingoli, va menzionata l’ideazione del coniglio della Junior Tv, che è diventato un simbolo della televisione privata. Nel 1999, ha collaborato con Dario Fo come co-sceneggiatrice per il lungometraggio animato “Johan Padan alla Descoverta de le Americhe”, adattato da un testo teatrale e presentato al Festival di Venezia prima di essere distribuito nei cinema nel 2002. Oltre al suo lavoro in televisione, Lorenza Cingoli è stata una prolifica scrittrice di romanzi per ragazzi, tra cui “Le più belle storie dell’Iliade” con Martina Forti (Ed. Gribaudo), “L’isola che non c’era” e “James e lo sguardo del gigante” (Lapis). Nel 2020, in occasione del quinto centenario dalla morte di Raffaello, ha scritto il romanzo “Raffaello e lo scorpione lucente”.