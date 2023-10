Tragedia per la piccola Amalia, morta a soli 7 anni

Morte della piccola Amalia. Amalia Giannina Tonutti aveva solo sette anni, un’età segnata da sogni e sorrisi. Era una bambina deliziosa, amante dei giochi con il suo cagnolino e le Barbie. La famiglia Tonutti, composta dalla mamma Carol, il papà Mirko e il fratellino, è devastata dalla perdita della loro dolce bambina. Amalia Giannina Tonutti è scomparsa venerdì pomeriggio all’ospedale di Udine a causa di un malore che l’aveva colpita due giorni prima. Il quartiere di Udine Est si unisce nel dolore dei familiari.

Amalia Giannina Tonutti

La tragica morte della piccola Amalia a soli 7 anni

Aveva solo 7 anni al momento della morte, la piccola Amalia. I suoi cari ricordano che voleva diventare una youtuber. Era una bambina vivace e sorridente. Un malore improvviso l’ha portata via, lasciando un vuoto nel cuore della sua famiglia e della comunità che la amava. Nel 2016, anno della nascita della piccola Amalia Giannina, suo padre scriveva su Facebook: “Ogni giorno che passa mi rendi sempre più felice”.

La bimba è nata il 29 gennaio 2016. Frequentava la seconda elementare alla scuola “Mazzini” nel quartiere di Godia, in via Bariglaria. Il suo ultimo saluto verrà dato oggi, martedì 3 ottobre, nella chiesa di Gesù Buon Pastore, in via Riccardo Di Giusto.