Mondo della tv e del cinema in lutto. È morto infatti a soli 50 anni l’attore Tyler Christopher, noto per i suoi ruoli principali nelle serie tv americane ‘General Hospital’ e ‘Days of Our Lives’. La causa della morte è stato un arresto cardiaco. Christopher aveva anche guadagnato notorietà tra il pubblico per il suo matrimonio con l’attrice Eva Longoria, durato dal 2002 al 2004.

Come è morto l’attore Tyler Christopher

Il mondo dello spettacolo è rimasto sconvolto dalla notizia, quando si è venuto a sapere che Tyler Christopher era morto. L’attore e produttore Chi Muoi Lo ha rilasciato un commovente commento alla Cnn: “Questa notizia è stata incredibilmente scioccante e sono devastato dalla sua perdita. Era un attore molto dotato e, soprattutto, un amico straordinario. Il mio cuore va ai suoi amici e alla sua famiglia che lo amavano così tanto”.

“Tyler era un individuo di vero talento che illuminava lo schermo in ogni scena che interpretava e che amava portare gioia ai suoi fedeli fan attraverso la sua recitazione”. Lo ricorda così invece Maurice Bernard, che ha lavorato accanto a lui in ‘General Hospital’.

A far discutere, oltre alla sua carriera da attore, è sempre stata la vita privata di Tyler Christopher. Dopo la separazione dalla Longoria, Nel 2008 ha sposato la giornalista di ESPN Brienne Pedigo, dalla quale ha avuto due figli. Tuttavia, secondo quanto riportato da People, il loro matrimonio è terminato nel 2021. La sua prematura scomparsa lascia un vuoto nel mondo televisivo americano. Verrà ricordato come un talento straordinario e una persona genuinamente amata da colleghi, amici e fan.

