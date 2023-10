Calcio in lutto, morto il figlio di Naldo: aveva 4 anni Sport

Terribile lutto nel mondo del calcio: si è spento a soli 4 anni il figlio di Naldo difensore dell’Antalyaspor, che ha giocato in Serie A qualche anno fa con Bologna e Udinese. Il bimbo è stato ricoverato in terapia intensiva per oltre un mese in seguito a un grave incidente stradale. È stato proprio il club turco a dare la brutta notizia.

Il post su X Il post pubblicato su X dalla società turca dell'Antalyaspor dove gioca il difensore brasiliano si apre così: "Non ti dimenticheremo, Davi! Abbiamo appreso con profonda tristezza la notizia della morte di Davi, il figlio del nostro calciatore Naldo Pereira, che il mese scorso ha avuto un incidente. Che Dio abbia pietà del piccolo Davi. Esprimiamo le nostre condoglianze al nostro calciatore Naldo e alla sua famiglia, in particolare ai suoi tifosi, ai parenti e alla comunità". L'incidente stradale Il figlio del calciatore era ricoverato in terapia intensiva in ospedale da oltre un mese in seguito a un grave incidente stradale nel quale era rimasto coinvolto. Le sue condizioni, purtroppo, erano drasticamente peggiorante negli ultimi giorni.

La carriera del papà

Naldo ha anche giocato in Italia, in serie A: ha indossato le maglie del Bologna per sei mesi (dal gennaio al giugno 2013) e, durante la stagione successiva, quella dell’Udinese. Poi, nel corso della sua carriera, il difensore brasiliano ha giocato in società come Getafe, Sporting Lisbona, Krasnodar, Espanyol e Antalyaspor. Nella squadra turca aveva fatto recentemente il suo ritorno dopo una breve esperienza in Arabia Saudita. Moltissimi i messaggi di cordoglio da tutto il mondo del calcio.

