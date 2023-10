Addio a Eddy Forner: il ciclista aveva solamente 48 anni Sport

Lutto nel ciclismo in provincia di Treviso per la tragica notizia della scomparsa di Eddy Forner, ex ciclista professionista. L’ex atleta aveva 48 anni ed era nato il 2 febbraio a Pederobba. Il suo corpo è stato trovato senza vita domenica sera nella sua abitazione di Quinto di Treviso. LEGGI ANCHE: Carolina Marconi riceve il risultato della risonanza al fegato e piange sui social: le sue condizioni Probabilmente un infarto A fare la triste scoperta del corpo senza vita del ciclista è stato un parente, allarmato dal fatto che non riusciva da diversi giorni a mettersi in contatto con Eddy. Un malore improvviso, forse un infarto ha ucciso il 48enne. Quando i medici del 118 sono intervenuti, coadiuvati dai Carabinieri, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Non riscontrando segni di violenza o altre tracce sul corpo, la Procura di Treviso ha subito affidato alla famiglia la salma dell’uomo.

Il passato

Forner che aveva caratteristiche da passista – scalatore, nei dilettanti aveva corso con il Team Valcavasia, per poi passare “pro” nel 2001 indossando la maglia della De Nardi – Pasta Montegrappa. Nel 2003 aveva poi fatto ritorno tra i dilettanti con il team Termopiave Meccanica 2P Cassolato, per poi tornare tra i professionisti per due stagioni e mezza con la Differdange – C. Jans, affiliata in Lussemburgo, gareggiando ufficialmente sino al 30 agosto 2008.

Appesa la bici al chiodo

Dopo aver interrotto la carriera agonistica Forner si era dedicato al trail running e, parallelamente a questo impiego gestiva una videoteca, una pizzeria e un bar a Castelluccio. Attualmente possedeva una ditta di prodotti per verniciatura e tinteggiatura. Nelle prossime ore sarà fissata la data delle esequie.

