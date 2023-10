Carolina Marconi riceve il risultato della risonanza al fegato e piange sui social: le sue condizioni Gossip, Social

Carolina Marconi ha fatto preoccupare tutti i suoi fan nelle ultime ore. La 45enne attrice venezuelana, naturalizzata italiana, è nota per la sua partecipazione alla quarta edizione del Grande Fratello. Ma anche per il terribile tumore al seno che l’ha colpita alcuni mesi fa. Ebbene, proprio le complicazioni provocate da questo brutto male potevano procurarle conseguenze disastrose. È lei stessa a raccontare sui suoi profili social quanto le sta succedendo, scoppiando in lacrime dopo che il compagno le ha rivelato l’esito degli esami svolti per capire cosa fosse una strana macchia sul fegato che le è stata trovata durante un esame.

Leggi anche: Morta giovanissima Patricia Janečková: la soprano sconfitta da un tumore al seno Carolina Marconi spiega cos’è quella macchia sul fegato “Mammografia ed ecografia erano a posto, ma la tac ha evidenziato qualcosa di 9 millimetri al fegato che va controllato meglio con una risonanza con liquido di contrasto. – questa la rivelazione di Carolina Marconi a Gente qualche settimana fa – Il controllo di questi giorni era un po’ l’ultima carta: ho un ovulo congelato e se fosse andato tutto bene i medici mi avrebbero consentito di sospendere lo stop al ciclo per due anni per affrontare una gravidanza, e poi riprendere gli ultimi tre anni di terapia ormonale in seguito”. Poi era seguito il silenzio. Fino ad oggi. “Buongiorno a tutti, scusatemi non sono sparita, ma sono state tre settimane vissute nell’agonia più totale. – Carolina Marconi ricompare con un video sui social per spiegare cosa è quella macchia sul fegato – Un’attesa difficilissima in cui l’ansia ha preso completamente il sopravvento. Ho cercato di distrarmi mantenendomi sempre positiva, ho fatto mille cose anche perché non volevo pensare al peggio: ero terrorizzata”.

“Ho chiamato subito la mia famiglia, ma non riuscivo a parlare dalla voce tremante, era solo per dire loro: ‘Sto bene, ringraziando Dio, ha sentito le preghiere, non solo le mie ma anche di tutti voi’. – aggiunge raggiante e felice Carolina Marconi – Grazie di cuore per i tanti messaggi di affetto e sostegno nei miei confronti ricevuti in questi giorni di lunga attesa. Non mi avete fatto sentire mai sola. Ve ne sono grata, mi avete fatto tanto bene. Non lo dimenticherò mai. Scusate non volevo farvi stare in pensiero. Grazie ancora vi voglio bene. Sono strafelice, la vita è bella”, conclude poi la ex del GF.

