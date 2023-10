Carla Bruni, la rivelazione shock: “Ho avuto un cancro al seno, viva solo per fortuna” Gossip, People

Carla Bruni è viva soltanto per un colpo di fortuna dopo che quattro anni fa le è stato diagnosticato un cancro al seno. È la stessa top model torinese, oggi 55enne, a fare questa scioccante rivelazione decidendo di pubblicare un video su Instagram. La moglie dell’ex presidente francese Nicolas Sarkozy mostra nel video alcuni cartelli scritti in francese, che lascia cadere uno dopo l’altro, sottolineando l’importanza della prevenzione per tute le donne.

Leggi anche: Ragazza morta dopo intervento al seno: la storia di Alessia Neboso La rivelazione di Carla Bruni sul cancro al seno “Quattro anni fa mi è stato diagnosticato un cancro al seno. – così Carla Bruni scrive sul primo cartello che mostra su Instagram – Intervento chirurgico, radioterapia, terapia ormonale, seguo il solito percorso per curare questo tipo di tumore. Ma ho avuto fortuna: il mio cancro non era ancora aggressivo”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carla Bruni (@carlabruniofficial) “Perché questo cancro non era aggressivo? – si chiede Carla Bruni – Semplicemente perché non ha avuto il tempo di diventarlo… Infatti ogni anno, nella stessa data, faccio una mammografia. Se non avessi fatto questa mammografia ogni anno, oggi non avrei più il mio seno sinistro”, sottolinea la top model italiana.

“Se faccio questo post non è per raccontarvi della mia vita. – prosegue ancora l’ex première dame francese – O dei dettagli della mia salute ed ho esitato a lungo prima di parlare. Se vi scrivo queste parole è per trasmettervi un solo messaggio. Ma un messaggio fondamentale per tutte le donne che mi leggeranno: fate le vostre mammografie ogni anno. Fate le vostre mammografie, ne va della vostra vita”, conclude poi in maniera concitata invitando tutte le donne a prendersi cura della propria salute facendosi controllare periodicamente contro il rischio di sviluppare un cancro al seno.

Leggi anche: Morta di tumore a tre giorni dalla maturità. La decisione…