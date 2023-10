Patricia Janečková è morta a soli 25 anni. La giovane era nata in Germania da genitori slovacchi, ma era cresciuta a Ostrava ed era considerata la cantante soprano più talentuosa non solo della Slovacchia, ma di tutta Europa. Purtroppo per lei, però, Patricia suo mal grado era divenuta anche un simbolo della lotta al tumore al seno da cui era stata colpita. Ed è stato proprio questo terribile cancro a portarsela via.

La soprano Patricia Janečková è morta

La soprano Patricia Janečková, morta poche ore fa ad appena 25 anni, si era fatta conoscere dal grande pubblico grazie alla partecipazione ad un talent show molto famoso in Slovacchia, Talentmania, molto simile al nostro Italian’s got talent. Nel 2014 l’artista ha vinto il Concorso Internazionale di Musica Sacra a Roma. E nel 2016 ha ricevuto una borsa di studio per studiare ad Arezzo.

Purtroppo però la sua promettentissima carriera si è interrotta di colpo all’inizio del 2022, quando la stessa Patricia Janečková ha annunciato pubblicamente di essere gravemente malata. La soprano da quel momento è diventata un simbolo per le donne che lottano contro il tumore al seno. Ha avuto anche il coraggio di mostrarsi in sala operatoria subito dopo una delicata operazione per rimuovere il tumore al seno.