Addio a Suzanne Somers, icona indimenticabile di ‘Tre cuori in affitto’ Cronaca, People

Il mondo del cinema e della televisione è in lutto. È morta infatti Suzanne Somers, attrice nota per aver interpretato il ruolo della bionda Chrissy Snow nel telefilm ‘Tre cuori in affitto’. La Somers aveva 76 anni e da più di 23 anni combatteva la sua battaglia contro un cancro al seno.

Leggi anche: La figlia di Guccini: “Ero in punto di morte”, che cosa è successo Morta l’attrice Suzanne Somers A rendere pubblica per prima la notizia che Suzanne Somers è morta è stata la sua famiglia con una dichiarazione. “Se ne è andata domenica mattina. – si legge nel triste annuncio – La sua famiglia si era riunita per festeggiare il suo 77esimo compleanno, il 16 ottobre. Invece, celebreranno la sua vita straordinaria e ringrazieranno i suoi milioni di fan e follower che l’hanno amata teneramente”. Fortunatamente a stare accanto all’attrice nei suoi ultimi istanti di vita terrena c’erano suo marito Alan Hamel, suo figlio Bruce e altri parenti stretti che erano con lei in quel momento a Palm Springs, in California. Suzanne Somers era nata nel 1946 a San Bruno, California, da un padre giardiniere e una madre segretaria. La sua infanzia era stata molto turbolenta, soprattutto a causa dei problemi di alcolismo del padre.

Poi, ad appena 19 anni, prende la decisione di sposarsi con Bruce Somers, dopo essere rimasta incinta del figlio che verrò chiamato Bruce come il padre. Tre anni dopo però arrivò il divorzio. E nel 1977 il nuovo matrimonio con Alan Hamel che le resterà accanto fino alla fine dei suoi giorni. Il debutto come attrice arrivò alla fine degli anni ‘60. Ma la notorietà arrivò con il film American Graffiti di George Lucas del 1973. Dopo aver recitato in diverse serie tv, Suzanne Somers raggiunse la vera popolarità con Tre cuori in affitto, trasmesso su ABC dal 1977 al 1984, anche se la sua partecipazione si interruppe nel 1981.

Leggi anche: Irish Grinstead è morta: mistero sulle cause del decesso dell’ex cantante della band R&B 702