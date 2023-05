Al Bano fa a pezzi Damiano dei Maneskin: “Sei un esempio di distruzione” Social

Qualche giorno fa Damiano dei Maneskin ha pubblicato una fotografia sul suo profilo Instagram che sta facendo molto discutere. Il frontman del gruppo rock italiano appare infatti nudo e con uno spinello in bocca. Tra i critici più feroci di questa esibizione social c’è il collega Al Bano. Il cantautore pugliese, che già qualche giorno fa aveva dato la colpa alla cannabis per la fine del matrimonio con Romina Power, usa parole durissime nei confronti di Damiano. “Lo dico per la prima volta: il problema fu la marijuana. – ha confessato senza peli sulla lingua Al Bano al settimanale Oggi – Romina fumava quella robaccia anche quattro volte al giorno. E lo faceva da anni, ancor prima della scomparsa di Ylenia. Era un’altra donna. Fumava ed era allegra. Finito l’effetto, si intristiva e piangeva. Era irriconoscibile. Non esprimeva più quell’attaccamento alle cose, la passione per la vita, per quello che avevamo vissuto e costruito quegli anni. Fu l’inizio della fine”. Al Bano bacchetta Damiano dei Maneskin “Fare proselitismo della cannabis non mi sembra una buona idea. – così invece Al Bano commenta la foto di Damiano dei Maneskin – Dare esempi di distruzione non è il massimo. La droga equivale a distruzione e vale anche per lo spinello. Ognuno della sua vita può fare quello che vuole però è un peccato, soprattutto se sei un personaggio pubblico perché invogli chi ancora è inesperto a fare uso di cannabis”.

“Ho pagato un prezzo salatissimo per aver sempre detto di essere contro la marijuana, ma non cambio idea perché purtroppo so di cosa si tratta, l’ho vissuto sulla mia pelle. – prosegue poi Al Bano, scatenato contro Damiano dei Maneskin – Lo spinello e il nudo ormai è diventato il linguaggio delle nuove generazioni. I cantanti devono scioccare per attirare l’attenzione del loro pubblico. Io preferisco mostrare una realtà diversa, bella, interessante, a contatto con la natura, e a contatto con il sole che nasce e che va a dormire: è quella la vera droga”, conclude.

