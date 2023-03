Maneskin: fan preoccupati per la salute di Damiano dopo i suoi post

Cresce la preoccupazione tra i fan dei Maneskin. Negli ultimi giorni infatti, il frontman del gruppo, Damiano David, ha pubblicato due fotografie sui suoi canali social che non lasciano sperare niente di buono sulle sue condizioni di salute. Nella prima immagine Damiano si mostra con il volto tumefatto, mentre sullo sfondo si intravede quella che sembra essere una maschera per l’ossigeno. Nel secondo scatto, invece, Damiano è immortalato in bianco e nero mentre fuma una sigaretta. Pose che mandano nel panico i fan che si sfogano sulla rete.

Damiano sta male?

Damiano David pubblica due fotografie

Dopo l’uscita del loro terzo album in studio, intitolato Rush!, i Maneskin hanno ripreso il Loud Kids Tour che, in Italia, toccherà diversi palazzetti prima delle cinque date estive negli stadi. Ed i sospetti dei fan si concentrano proprio sullo stress che questa nuova fatica potrebbe provocare ai membri della band, in particolare a Damiano David. Ad aumentare la tensione anche il commento che lo stesso Damiano fa alle sue fotografie: “A volte è più difficile”.

Fan dei Maneskin preoccupati

Parole ambigue e misteriose, quelle del leader dei Maneskin, a cui i fan replicano con centinaia di messaggi. “Se hai bisogno di cancellare i concerti, cancellali. I tuoi fan capiranno al 100%. Niente è più importante della tua salute”, gli consiglia qualcuno. “Vedo una maschera per l’ossigeno, prenditi cura di te. Ti amiamo e vogliamo che tu viva a lungo”, si preoccupa un altro. “Damià, pensa prima a te stesso. Chi ti ama davvero può solo capire, apprezzare e aspettare”, lo esorta un altro ancora. “Questo tour è molto intenso fisicamente e moralmente, attenzione”, lo avvertono.

“Penso che sia tempo di prendersi una pausa meritata. Voi ragazzi siete stati in giro senza interruzioni da quando avete vinto l’Eurovision. La salute vale di più del lavoro. Prenditi cura di te Damiano David”, scrive una fan commentando le fotografie. “Damiano smetti di fumare per piacere ed abbi cura di te..io ho fumato per 20 anni e smesso da 21 e sinceramente su quell’aspetto mi sento meglio adesso che quando ero più giovane. Tanti auguri per tutto, tu e la band siete grandiosi. Vi amiamo”, lo coccola un’altra. E ancora: “Consigli da uno di cui ve ne potete fregare: 1. Rallentate. La rivendica è raggiunta 2. Impegnatevi con l’inglese, è una lingua figa 3. Belli e sani. Respira(te) ossigeno”. Ma la sintesi cinica di quanto sta accadendo al cantante dei Maneskin la fa un altro: “Che tracollo”.

